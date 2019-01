Politica - Reddito di Cittadinanza | ecco quanti soldi si possono prelevare

Manovra M5S-Lega - Tria : 'reddito e quota 100 costeranno meno del previsto - evitare procedura spetta a Politica' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, sulle misure di quota 100 e reddito di cittadinanza, ha commentato la Manovra del governo M5S-Lega.

Manovra : Conte - reddito di ciittadinanza misura di Politica sociale : "Il reddito di cittadinanza è una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha aggiunto: "Stiamo facendo tesoro dell'insegnamento del Rei. Questo governo ha le carte in regola per fare bene". E poi ha ricordato ...

Tria : valutiamo costi di quota 100 e reddito di cittadinanza - la scelta è Politica : Il ministro dell’Economia in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l’Ue e la rimodulazione del deficit: «Con Bruxelles dialogo sempre più costruttivo per evitare infrazione». Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per ...

Manovra - Tria alla Camera : in corso valutazioni su “peso” quota 100 e reddito cittadinanza - scelta è Politica : Il ministro dell’Economia Tria in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...