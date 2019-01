Hockey pista | Serie A1 2019 | Lodi batte Thiene | si fermano Valdagno e Follonica

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi fa visita al Thiene nella quattordicesima giornata per mantenere l’imbattibilità : La Serie A1 di Hockey pista non conosce sosta, e questo fine settimana vedrà disputarsi la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno, che vedrà la capolista Lodi affrontare in trasferta Thiene, in un impegno sulla carta agevole, mentre Forte dei Marmi e Valdagno proseguiranno il loro inseguimento, sfidando rispettivamente Carispezia Sarzana e il Sandrigo del capocannoniere Claudio Lopes. Impegno casalingo invece per il Lanaro ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : a Lodi il big match contro Viareggio - Forte dei Marmi a valanga : Si chiude il girone d’andata della Serie A1 di Hockey pista, con una sola squadra al comando della classifica, che risponde al nome di Lodi, capaci di rimanere imbattuti anche nel big match contro Viareggio, superando i bianco-neri per 3-1, grazie alla doppietta del capitano Domenico Illuzzi. Restano in scia Forte dei Marmi e Valdagno, con i primi che si sbarazzano 12-2 di Thiene (quaterna di Federico Ambrosio), mentre Gaston De Oro firma ...

Hockey pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali appuntamento chiave - Eurolega a maggio : Sarà un 2019 pieno di appuntamenti per l’Hockey su pista, che avrà come evento cardine in Mondiali di Barcellona, nell’ambito dei Roller Games, in programma dal 30 giugno al 14 luglio proprio nella città catalana che metterà di fronte le migliori formazioni del pianeta a caccia del titolo iridato, attualmente in mano della Spagna, detentrice anche della Coppa Latina. Passando ai club, c’è molta curiosità attorno alla Serie A1 ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi vince e consolida il primato - Viareggio strapazza Follonica : Dodicesima giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista e una sola squadra al comando, che si conferma essere il Lodi, capace di sconfiggere 4-2 il Bassano, grazie alla doppietta di Francesco Compagno, con Forte dei Marmi e Valdagno che restano a stretta distanza, superando rispettivamente in trasferta Trissino (5-3 con tripletta di Marti Casas) e Ubroker Scandiano (5-3 con tre reti di Dario Gimenez). Il risultato di giornata è però il ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi attende Bassano nella 12^a giornata - impegni esterni per Forte dei Marmi e Valdagno : Dodicesima giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista, che ha come piatto Forte il confronto tra Amatori Lodi e Bassano, in una sfida molto importante per i giallo-rossi, chiamati a confermarsi in vetta alla classifica, allontanando così le più dirette inseguitici, specialmente Forte dei Marmi e Valdagno. Le due compagini, distanti appena due punti dai lombardi, se la vedranno in trasferta rispettivamente con Trissino e Ubroker ...

Hockey pista - i migliori italiani dell’11°a giornata di A1. Alessandro Verona trascina Lodi - Davide Gavioli è il futuro : L’undicesima giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una nuova capolista solitaria, ovvero i campioni in carica del Lodi, capaci di approfittare dei ko di Forte dei Marmi e Valdagno, ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3) Davide Gavioli (Viareggio): dopo un avvio in sordina, i bianco-neri ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : cadono Forte dei Marmi e Valdagno - Lodi torna al comando : Tra i due litiganti il terzo gode. Questo è il proverbio che meglio riassume la giornata numero 11 della Serie A1 di Hockey su pista, che ha visto le due capoliste Valdagno e Forte dei Marmi cadere rispettivamente contro Follonica 6-1 e Ubroker Scandiano 5-2, con il primato che si è spostato a Lodi, a seguito del successo dei giallo-rossi per 6-2 sulla TeamServiceCar Monza, con doppiette di Andrea Malagoli ed Alessandro Verona. Battuta ...

Hockey pista - Serie A1 2018/2019 : duello a distanza tra Valdagno e Forte dei Marmi nell’11°a giornata : La Serie A1 di Hockey su pista maschile 2018/2019 prosegue con l’11° turno, che vivrà il duello a distanza tra le due capoliste, ovvero Forte dei Marmi e Valdagno, con i rosso-blu impegnati sul campo della Ubroker Scandiano, mentre Massimo Tataranni e compagni se la vedranno con il Follonica, in un derby dal sapore d’alta classifica. Impegno esterno anche per i campioni in carica di Lodi, opposti alla TeamServiceCar Monza in uno ...

Hockey pista - i migliori italiani della decima giornata di A1. Davide Gavioli trascina Viareggio : La decima giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una nuova capolista solitaria, ovvero il Forte dei Marmi, giustiziere del Follonica, ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Alessandro Franchi (Scandiano): affrontare il Sandrigo in trasferta non è facile, nonostante una classifica ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : Lodi bloccato sul pari - Forte dei Marmi nuova capolista : Decima giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista che ha visto disputarsi il big match tra Forte dei Marmi e Follonica, in un derby toscano vinto dai rosso-blu per 6-2, grazie alla tripletta di Jordi Burgaya. La Impredil, in piena crisi, è sprofondata così al quarto posto, mentre Marti Casas e compagni guarderanno tutti dall’alto almeno per questa settimana. Lodi infatti non è riuscita a vincere contro il Breganze, che ha bloccato ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : clamoroso ko per Follonica - Lodi solitaria in vetta : Nona giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista, che ha visto molti risultati inaspettati, a partire dal clamoroso ko della Impredil Follonica, che ha ceduto 7-2 alla CariSpezia Sarzana, trascinata dalla quaterna di Danilo Rampulla, con la doppietta di Marco Pagnini che non è bastata ai toscani. In testa alla classifica resta dunque solamente Lodi, che si è imposto in casa del Trissino per 4-2, trovando i due gol decisivi solamente ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : appena due gare giocate il sabato - vince solo Breganze : La nona giornata della Serie A1 di Hockey pista si apre con gli anticipi del sabato, appena due per via degli impegni europei di molte squadre, che lasciano però molti gol e tanto spettacolo. Iniziamo il nostro mini-recap dal pirotecnico pareggio per 3-3 tra Vercelli e Sandrigo, con gli ospiti capaci di portarsi in vantaggio per 3-0 con le reti di Claudio Lopes, Paolo Chemello ed Alberto Pozzato, facendosi però rimontare dalla doppietta di David ...

Hockey pista - Serie A1 2018/2019 : Lodi e Follonica in trasferta nella nona giornata - Forte dei Marmi ospita Bassano : nona giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista, che vedrà tra sabato e martedì in campo le due capoliste della classifica, ovvero Lodi e Follonica, impegnate in trasferta rispettivamente a Trissino e Sarzana, per due impegni che nascondono molte insidie nascoste. Resterà in casa il Forte dei Marmi, che al PalaForte ospiterà il modesto Bassano, mentre si profila molto interessante il derby tra Viareggio e Valdagno, con Massimo Tataranni ...

Hockey pista - i migliori italiani dell’ottava giornata di A1. Lodi straripante - il cuore di Marco Pagnini salva Follonica : La sesta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato Lodi e Follonica vincenti e ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Diego Nicoletti (Trissino): la lotta per non retrocedere è serrata, e Trissino è una di quelle formazioni che deve cercare di rimanere a tutti i costi nella ...