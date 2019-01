Decreto sicurezza | don Aldo Antonelli | io sto con i sindaci e contro Salvini Non

Decreto sicurezza - Mattarella "molto irritato" : incastrano Salvini? : "Tiriamo avanti dritti". "Incontrerò i sindaci". E' spaccatura nel governo sul boicottaggio annunciato da alcuni sindaci di sinistra al Decreto sicurezza. Da una parte Matteo Salvini, il ministro dell'Interno che dice che costruirà sull'eventuale ricorso alla Corte costituzionale contro la legge la

Decreto sicurezza - a Palermo partono le iscrizioni dei migranti all’anagrafe : Oggi a Palermo il sit-in a sostegno della scelta del Comune: "Non chiamatelo, per favore 'pro-Orlando'. Tante associazioni, forum, sindacati e semplici cittadini hanno scelto di incontrarsi per ribadire il proprio 'no' a leggi inumane e incivili e il proprio 'sì' ai principi cardine della nostra comunità nazionale, della nostra storia", ha scritto Orlando.Continua a leggere

Decreto sicurezza - Mattarella 'molto irritato' : incastrano Salvini? : 'Tiriamo avanti dritti'. 'Incontrerò i sindaci'. E' spaccatura nel governo sul boicottaggio annunciato da alcuni sindaci di sinistra al Decreto sicurezza. Da una parte Matteo Salvini , il ministro ...

Decreto sicurezza Salvini : Cgil Ragusa invita sindaci alla ribellione : Sul Decreto Sicurezza di Salvini interviene anche la Cgil di Ragusa che invita i sindaci iblei a ribellarsi e a sospendere il Decreto

Decreto sicurezza - la bomba dell'esperto su Salvini e i sindaci : "Perché il ministro non ha certi poteri" : Lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i sindaci ribelli al suo Decreto sicurezza rischia di arenarsi nel vicolo cieco di denunce in tribunale, ricorsi e controricorsi dal quale sarà complicato uscirne. Sulla base del diritto amministrativo, di certo nella mani del ministro ci sono

Decreto sicurezza - Conte apre al dialogo con i sindaci. Salvini : “Si dimettano” : Da Palazzo Chigi arriva un tentativo di mediazione: "Se l'Anci desidera segnalare eventuali difficoltà applicative ben venga la richiesta di un incontro con il governo. Inaccettabili, invece, sono le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato".Continua a leggere

Matteo Mantero (M5s) : "Il Decreto sicurezza è incostituzionale e stupido" : Anche il pentastellato Matteo Mantero boccia il decreto sicurezza. Il senatore M5s, i cui procedimenti disciplinari erano stati archiviati dai probiviri nel comunicato con cui erano stati espulsi i vari De Falco, De Bonis, Moi e Valli, lo ha scritto sul suo profilo Facebook."Quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla consulta: creare ...

Viminale - trasparenza anti fakeIl dossier sul Decreto sicurezza : Mentre infuria la polemica tra Salvini e i sindaci "ribelli", il Viminale diffonde un dossier a forma di domanda e risposta che spiega punto per punto il decreto sicurezza e smonta le fake news Segui su affaritaliani.it

Decreto sicurezza - Giuseppe Conte tenta la mediazione tra Salvini e i sindaci : Arriva da palazzo Chigi il tentativo di mediazione tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la pattuglia di sindaci ribelli al Decreto sicurezza, con il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, in testa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha invitato l'Anci, l'associazione dei com

Scontro governo-sindaci sul Decreto sicurezza - il premier Conte media : Continua lo Scontro tra governo e sindaci sul decreto sicurezza . Se da un lato il vicepremier Matteo Salvini avverte che "è finita la pacchia", dall'altro il premier Giuseppe Conte fa sapere che "se ...

Salvini pronto a mandare gli ispettori nei comuni 'ribelli' sul Decreto Sicurezza : Matteo Salvini alza i toni del confronto con i sindaci che minacciano di non applicare il decreto Sicurezza - già ribattezzato decreto Salvini - e avverte di essere pronto ad inviare gli ispettori ministeriali nei comuni eventualmente coinvolti. Dopo la sortita di Orlando e la solidarietà espressagli dai primi cittadini di altre città - Firenze, Napoli e Parma - nelle ultime ore le voci ciritiche verso il decreto Sicurezza si sono ampliate ...

Come rischia di finire lo scontro sindaci-Salvini sul Decreto sicurezza : tutte le ipotesi : Non si placa lo scontro tra i sindaci che contrastano il decreto sicurezza nella parte relativa ai migranti e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: e, Come inevitabile, viene coinvolto anche il governo. Fonti di Palazzo Chigi definiscono "inaccettabili le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato". "Il nostro ordinamento giuridico - specificano le stesse ...

Sicurezza - la rivolta anti-Decreto divide i sindaci : Il dl Sicurezza del governo spacca i sindaci. Il fronte dei 'rivoltosi' comprende nomi di rilievo, a cominciare dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha avviato la protesta contro il provvedimento bandiera della Lega, e poi i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, di Firenze, Dario Nardella, di Napoli, Luigi De Magistris, di Parma, Federico Pizzarotti, di Cagliari, Massimo Zedda. Ma c'e' anche un gruppo ampio di primi cittadini schierati pro ...

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...