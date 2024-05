LIVE Nardi-Altmaier 2-3 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | arriva il controbreak del tedesco

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Con il secondo smash a rimbalzo l’azzurro si procura la chance di 3 pari. 30-30 Ottimo dritto inside in del marchigiano che scardina la difesa dell’avversario. 15-30il primo doppio fallo di. 15-15 Perfetto ed elegante il rovescio lungolinea vincente di. 15-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto del. 3-2 Game. Scappa via il rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-15 Dritto inside out e solido smash a segno per il pesarese. 40-0 A metà rete la risposta di dritto di. 30-0 Gran rovescio lungolinea del. 15-0 Servizio vincente del tennista di Kempen. 2-2. E’ lungo il rovescio dal ...

40-0 arriva l'ACE di Fabio. 30-0 E' largo il recupero di rovescio di Evans dopo la palla corta di Fognini. 15-0 Servizio e schiaffo al volo di rovescio a segno per il ligure. 3-0 Game Evans. Riga esterna ...

2-4 Game Fognini. Decolla il dritto difensivo di Evans, che torna ora alla battuta. 40-30 Rovescio sulla riga e comodo dritto in avanzamento vincente di Fabio. 30-30 arriva il doppio fallo ...

Damiano e Massimiliano Carrara, I Pasticcieri, trionfano su Sky e NOW a Pechino Express 2024 - Damiano e Massimiliano Carrara, I Pasticcieri, trionfano su Sky e NOW a Pechino Express 2024 - Hanno vinto i più forti: Damiano e Massimiliano Carrara, la coppia de I Pasticcieri, sono arrivati per primi alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka, e sono quindi i trionfatori di Pechino Expre ...

A2 Playoff - Arriva Cantù, Cividale vuole allungare la serie risalendo dal 2-0 - A2 Playoff - arriva Cantù, Cividale vuole allungare la serie risalendo dal 2-0 - Note – In casa Gesteco indisponibile Doron Lamb per squalifica. Apertura di biglietteria e cancelli alle ore 19.00. Media - diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli ...

Ciao maschio, Raz Degan ospite della quinta puntata (Anteprima TvBlog) - Ciao maschio, Raz Degan ospite della quinta puntata (Anteprima TvBlog) - arriva poi nel 2017 L’isola dei famosi ... puntata di Ciao maschio con questo con Raz Degan sabato 11 maggio 2024, subito dopo la telecronaca diretta della finale dell’Eurofestival, con la conduzione ...