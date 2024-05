Atalanta in finale di Europa League! La Roma sfiora il ribaltone ma viene eliminata dal Bayer Leverkusen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Serata agrodolce per il calcio italiano, protagonista in entrambe le sfide di ritorno delle semifinali di2023-2024. Alla fine della fiera una sola delle due squadre azzurre impegnate si è qualificata per l’ultimo atto della seconda coppa continentale UEFA, l’, mentre lahato una clamorosa rimonta cedendo solo nei minuti conclusivi con il. Cominciamo però dalle belle notizie e quindi dalla Dea, che ha vissuto una notte da sogno al Gewiss Stadium di Bergamo davanti al proprio pubblico centrando il pass per la primaeuropea della sua storia. Dopo il pareggio esterno dell’andata per 1-1 al Velodrome di Marsiglia, gli uomini di Gasperini hanno dominato la scena sbloccando il punteggio al 30? con il ...