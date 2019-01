Cultura | il 2019 è l’anno di Matera capitale europea

Bonus Cultura : nel 2019 solo libri ed e-books : ... e la registrazione alla piattaforma 18app.it, , ma con i 500 euro non si potranno più acquistare biglietti per concerti e spettacoli. Il presidente di Assomusica Vincenzo Spera lo scorso ottobre ...

Concerti - CD e DVD esclusi dal bonus Cultura per il 2019 : Ora, invece, la nuova manovra in discussione al Senato cancella la possibilità di spendere il bonus in musica dal vivo e spettacoli cinematografici. Lo ha deciso il governo nel corso del vertice ...