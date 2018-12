Il Tribunale del riesame ha ordinato il dissequestro dei beni del presidente della

Caso Ferrero – Buone notizie per il presidente della Sampdoria : la decisione del Tribunale : Caso Ferrero: il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria Il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, annullando parzialmente il provvedimento emesso dal gip il 28 novembre relativo a beni per circa 2,6 milioni di euro del patron blucerchiato. (Spr/AdnKronos) L'articolo Caso Ferrero – Buone notizie ...

Ferrero : il Tribunale del Riesame dispone il dissequestro dei beni : Su Roma facciamo cinema e qui sport. E nessuno di noi si permetterà mai di fare qualcosa di diverso, fuori dalle norme, dalla legalità'.

Comitato pro-Tribunale Modica ad Abbate : "revochi delibera giunta" : Il Comitato pro-tribunale di Modica nel corso di una riunione ha stilato un documento nel quale si chiede la revoca del comodotato d'uso dei locali

Processi - in Italia ancora mancano i traduttori in Tribunale. E la colpa è (anche) dell’Ue : Excursus: da qualche anno in Europa esiste una direttiva (2010/64/Ue) che prevede che ogni imputato che non parli o non capisca adeguatamente la lingua del Paese in cui si ritrovi incriminato di un reato, abbia diritto a essere assistito da un interprete e ad avere tradotti gli atti fondamentali del procedimento. Tale direttiva prevede inoltre l’istituzione di un registro di interpreti e traduttori qualificati al fine di far fonte alle ...

Beffa evitata per Sergio Bramini - Tribunale blocca l'esproprio dell'azienda : La Beffa è stata evitata. Non dal Governo, ma dai giudici. Come un regalo di Natale. La Quarta sezione del Tribunale di Brescia ha accettato la domanda di liquidazione presentata dal legale di Sergio Bramini - l'imprenditore monzese dichiarato fallito nonostante un credito di 4 milioni di euro verso lo Stato.I giudici, in particolare, hanno stabilito - in accordo con quanto afferma la legge 3/2012, la cosiddetta Salva suicidi - che "non ...

Nissan - Tribunale nega l'estensione del fermo di Ghosn. Ex tycoon presto libero su cauzione : TOKYO - Un tribunale giapponese ha respinto la richiesta del pubblico ministero di estendere il periodo di fermo dell'ex presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, di altri...

Lodi - il Comune si adegua alla decisione del Tribunale : modificato il regolamento per accesso alla mensa dei bimbi stranieri : alla fine l’amministrazione leghista di Lodi, guidata dalla sindaca Sara Casanova, si è adeguata alle disposizioni del tribunale di Milano. Con una votazione arrivata all’alba di venerdì mattina (alle ore 4.55) il Consiglio comunale ha cancellato le modifiche al regolamento che rendevano più difficile ai cittadini extra-comunitari di accedere ai servizi agevolati, come la mensa. Secondo quanto riferisce Rai News, sono stati ...

Lavoratori del Tribunale di Ragusa : su orari intervenga la Corte d'Appello : Dopo avere dichiarato lo stato di agitazione, i sindacati dei Lavoratori del tribunale di Ragusa si rivolgono alla Corte d'Appello di Catania

Giunta delibera : Inps e Agenzia Entrate all'ex Tribunale di Modica : La Giunta comunale di Modica ha deliberato per la cessione in comodato d'uso del piano terra del Palazzo di Giustizia ad Inps ed Agenzia delle Entrate

Marò - udienza del Tribunale arbitrale nel luglio 2019 : sentenza entro sei mesi : Il Tribunale arbitrale per la giurisdizione sul caso dei due Marò – Massimiliano Latorre e Salvatore Girone – ha fissato le nuove date per l’udienza finale che si terrà dall’8 al 20 luglio 2019 a L’Aja. I giudici dovranno poi emettere la sentenza entro sei mesi. L’udienza – nel procedimento che oppone Italia e India su quale dei due Paesi debba processare i fucilieri di Marina per aver sparato e ucciso due pescatori ...

Il Milan finisce in Tribunale - oggi la prima udienza del contenzioso con Marco Fassone : L’ex amministratore delegato del Milan ha fatto causa al club rossonero per chiedere l’annullamento del licenziamento ritenuto ‘ritorsivo’ Si terrà oggi la prima udienza del procedimento giudiziale tra Marco Fassone e il Milan, l’ex amministratore delegato ha portato in tribunale il suo ex club per chiedere l’annullamento del licenziamento voluto da Elliott, considerandolo ...

CESARE BATTISTI IN BOLIVIA?/ Brasile - un Tribunale Federale sottovalutò il rischio di fuga del latitante : CESARE BATTISTI latitante in Brasile: finisce come allerta rossa Interpol, un Ministro del Governo Bolsonaro 'potrebbe essere scappato in un altro Stato'

Germania : l'autorità per la protezione dei consumatori porterà Nintendo in Tribunale a causa del sistema di preordini del Nintendo eShop : l'autorità tedesca per la protezioni dei diritti dei consumatori (VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Nintendo per via della politica adottata riguardo le prenotazioni sul Nintendo eShop.Come riporta Eurogamer infatti Nintendo permette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese dei consumatori ...