Il prefetto di Milano | ' Prossima partita dell' Inter con tutto il pubblico a metà

Milano : prefetto differisce sciopero vigili - era previsto il 7 dicembre : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Nel giorno della Prima della Scala, la polizia locale non incrocierà le braccia. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto il differimento a un'altra data da definirsi dello sciopero, che era stato proclamato dai sindacati dei vigili per il 7 dicembre da mezzano

Milano : prefetto autorizza la manifestazione per i caduti di Salò ma con dei limiti : La condizione era che non ci fossero stemmi di partito, marce e saluti romani. Rischio denuncia penale per chi non ha rispettato le indicazioni -

Milano : prefetto vieta raduno di estrema destra al Cimitero Maggiore : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - "Questi sono giorni in cui ci si raccoglie nella memoria dei propri cari scomparsi ed è un momento molto intimo e profondo. Il Comitato ritiene che nulla debba turbare questo momento e che nessuna manifestazione di carattere o natura politica possa svolgersi nei cimiter

Milano - droga tra i minori il primo fronte del nuovo prefetto Renato Saccone : R enato Saccone si tiene lontano dagli slogan, che fanno «titolo» ma solitamente diventano trappole eterne, e cerca di stare dentro la complessità dei fatti. Il nuovo prefetto di Milano è un uomo e un ...

Milano : prefetto - garantirò sicurezza e ordine per cittadini e imprese (3) : (AdnKronos) - Naturalmente, evidenzia, "siamo chiamati ad occuparci di molteplici problematiche: esiste il problema di Rogoredo e di altre aree; chiariamo, però, che non esistono zone franche"; con la "giusta misura" e la "giusta attenzione", ma -rimarca- "non esiste un territorio dove non ci sia la

Milano : prefetto - garantirò sicurezza e ordine per cittadini e imprese (2) : (AdnKronos) - Parlando dei suoi obiettivi, il prefetto sottolinea che "sicurezza e ordine" sono condizioni per lo sviluppo e la crescita civile, oltre che per la qualità della vita quotidiana delle persone: "Queste -puntualizza- non sono le finalità, ma le condizioni che consentono a cittadini e imp