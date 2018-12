Pensioni | da «quota 100» a opzione donna | dai precoci all’Ape sociale | 12 vie di

Pensioni quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...

Pensioni - in attesa di quota 100 a gennaio scattano gli aumenti dell'età di uscita : In attesa che sia messo a punto il decreto legge annunciato dal governo sulla cosiddetta quota 100 e sulle altre norme in materia previdenziale per le quali è stato inserito un fondo nella...

Pensioni quota 100 con decreto entro il 12 gennaio - su Reddito di cittadinanza no ai furbi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 dicembre 2018 vedono proseguire il dibattito tecnico sull'avvio delle nuove misure di riforma del settore, a partire dal decreto per la Quota 100 che prenderà forma entro la prima metà del mese di gennaio. Nel frattempo dal Governo arrivano nuovi commenti in merito ai meccanismi di funzionamento del Reddito di cittadinanza e della flessibilità in uscita, mentre i sindacati esprimono forti critiche ...

Pensioni - da quota 100 all'opzione donna tutte le novità per lasciare il lavoro nel 2019 : ROMA - Molte novità previdenziali attendono gli italiani nel 2019. Alcune sono state incluse nella manovra appena approvata in Senato , ora attesa alla Camera per il via libera definitivo . Altre ...

Così il prelievo sulle Pensioni pagherà i costi di quota 100 : Il taglio alle pensioni ha due volti. Il primo riguarda gli assegni alti con una vera e propria sforbiciata sugli assegni, il secondo invece riguarda gli assegni più bassi, quelli della fascia media ...

Pensioni e Quota 100 - Durigon : «Decreto il 10-12 gennaio» : Il decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le norme sull'...

Riforma Pensioni : 'Quota 100 in dirittura d'arrivo' : Stando a quello che sarebbe previsto, per uscire dal mondo del lavoro nel 2019, dovrebbero esserci a seconda del contratto di lavoro, pubblico o privato, delle finestre ben precise. Ad esempio per ...

Pensioni - come funzionerà la quota 100 : finestre e tempi per anticipare l’uscita dal lavoro : Il decreto per stabilire le regole della quota 100 e il conseguente avvio della riforma Fornero in tema di Pensioni dovrebbe arrivare tra il 10 e il 12 gennaio, secondo quanto fatto sapere dal sottosegretario Durigon. Rimangono incertezze sui tempi di partenza della misura e sulle finestre temporali per accedere all'anticipo Pensionistico.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - il Senato approva la manovra - attesi i decreti : Il Senato ha dato il via libera alla nuova manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Numerose sono state le proteste da parte dei partiti di opposizione che considerano le misure in campo previdenziale molto penalizzanti. Si tratta del tanto atteso meccanismo di uscita anticipata con Quota 100 volto a superare definitivamente la Riforma Fornero e del cosiddetto reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 ...

Pensioni quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...