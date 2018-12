Ciclismo | la Nippo Vini Fantini presenta la bici 2019 | gli Orange-Blue pedaleranno ancora

Ciclismo - Il secondo training camp della Nippo Vini Fantini Faizanè si chiude con i fan : Visite mediche, test atletici, meeting tecnici, foto e video ufficiali. 6 giorni e numerose attività chiuse con il saluto dei tifosi al team. Appuntamento nel 2019 con il training camp di Calpe Si è ...

Ciclismo – Il secondo training camp della Nippo Vini Fantini Faizanè si chiude con i fan : Visite mediche, test atletici, meeting tecnici, foto e video ufficiali. 6 giorni e numerose attività chiuse con il saluto dei tifosi al team. Appuntamento nel 2019 con il training camp di Calpe Si è chiuso oggi il secondo training camp del team Nippo Vini Fantini Faizanè in vista della stagione 2019. La sei giorni alla Spezia, presso l’Hotel Il Gabbiano si è conclusa con un momento conviviale, una cena aperta ai fan che hanno ...

Ciclismo - il brand ProfessioneFinanza è un nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini : ProfessioneFinanza sceglie la Nippo Vini Fantini e il Ciclismo professionistico come strumento di visibilità e rafforzamento del proprio network già da questo fine 2018 Stessi colori, medesimi valori e desiderio di crescere insieme. Il brand PF – ProfessioneFinanza diventa nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini Faizanè, con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness sul territorio nazionale e di collegarsi agli eventi ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : Casa della Saluta è il nuovo medical partner 2019 : Moreno Moser e compagni hanno svolto in questi giorni le visite mediche di inizio stagione presso il nuovo medical partner del team, Casa della Salute, poliambulatorio specialistico già partner di importanti squadre in altri sport professionistici, entra così nel Ciclismo professionistico al fianco del team ligure Casa della Salute è il medical partner del team Nippo Vini Fantini Faizanè per la stagione 2019. Il poliambulatorio ...

Ciclismo – Per il 5° anno consecutivo si rinnova la partnership tra Nippo Vini Fantini Faizanè e Selle Italia : Una importante partnership tecnica di qualità si conferma al fianco del team Italo-Giapponese per il quinto anno consecutivo. SLR, Flite e SP-01 Boost i modelli in dotazione agli #OrangeBlue nelle speciali colorazioni e grafiche team edition Un importante partner tecnico di qualità si conferma al fianco degli #OrangeBlue nella stagione 2019. Il team e i tecnici dello storico brand Italiano hanno già iniziato a lavorare in vista del 2019 ...

Ciclismo - tutto pronto per il secondo training camp della Nippo Vini Fantini : da domani tutto il team a La Spezia : Il secondo training camp in vista del 2019 è pronto a prendere il via a La Spezia, dall’11 al 16 dicembre il team al gran completo si ritroveranno presso l’Hotel Il Gabbiano Il secondo training camp del team Nippo Vini Fantini Faizanè è alle porte. Dall’11 al 16 dicembre il team si ritroverà a La Spezia, presso l’Hotel Il Gabbiano, per svolgere molte importanti attività in vista del 2019. Un’agenda fitta di ...

Ciclismo – Si rinnova la partnership fra NIPPO Vini Fantini e Aspra : Apra, la società di software, consulenza e servizi informatici e digitali, si conferma sponsor della NIPPO Vini Fanti De Rosa anche per la prossima stagione Una crescita nel segno della continuità quella del team #OrangeBlue. Una continuità garantita sia da grandi partner come NIPPO, Vini Fantini e De Rosa, che sin dai primi anni sono al fianco del team Italo-Giapponese, così come da partner come Apra da sempre presenti al fianco ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè dà il via alla nuova stagione il 21 novembre ad Asiago : info e dettagli : Il 21 novembre il team si riunirà per la prima volta ad Asiago per il via ufficiale della stagione 2019. Presenti tutti gli italiani, con il capitano Marco Canola e il nuovo terzo sponsor del team Faizanè. Attesi anche i volti nuovi del team, tra i quali spicca Moreno Moser La stagione 2019 del team Nippo Vini Fantini Faizanè è già ai blocchi di partenza. Dal 21 al 23 novembre il roster #OrangeBlue 2019 si riunirà presso l’hotel ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Alan Marangoni trionfa al Tour de Okinawa : Alan Marangoni trionfa al Tour de Okinawa nella sua ultima gara da ciclista professionista Non c’è modo migliore della vittoria per chiudere una una carriera di assoluto livello e una stagione per il team #OrangeBlue. Alan Marangoni trionfa al Tour de Okinawa, nell’ultima gara corsa da professionista e raggiungendo così quel traguardo che aveva sempre rincorso. Dopo 11 anni di grande Ciclismo, 2 dei quali corsi con la maglia del team Nippo ...

Ciclismo – La Nippo Vini Fantini Europa Ovini a Okinawa per l’ultimo appuntamento stagionale : La stagione 2018 degli #OrangeBlue si chiuderà questo week-end in Giappone con il Tour de Okinawa. Una gara dal sapore speciale sia per Kohei Uchima, sulle strade di casa, ma sopratutto per Alan Marangoni, alla sua ultima competizione da professionista Domenica 11 novembre si chiuderà la stagione 2018 degli #OrangeBlue. Il team Italo-Giapponese conclude così in terra Nipponica una stagione ricca di soddisfazioni. Al via 4 atleti ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara per il Tour of Hainan : ecco i ciclisti che formeranno il roster : Penultimo appuntamento stagionale per il team Nippo Vini Fantini Europa OVini con la competizione cinese di categoria 2.HC La competizione cinese sarà il penultimo appuntamento stagionale del team, prima del Tour de Okinawa, in Giappone, che segnerà la chiusura ufficiale di questo 2018. 9 tappe, con avversari di buon livello, come testimonia la categoria 2.HC della gara. Molti i team Professional al via, tre squadre italiane, oltre ai ...

Ciclismo - Japan Cup – Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Marco Canola cerca il bis : Domenica la Japan Cup, nella quale Marco Canola, dopo la grande vittoria del 2017, andrà in cerca di uno storico bis. Sabato il consueto Criterium. Ci sarà anche Damiano Cunego per salutare tutti i suoi grandi fan Nipponici L’atteso weekend della Japan Cup è alle porte, con uno degli eventi sportivi più importanti del calendario Giapponese, da sempre teatro di grandi vittorie, con grandi nomi a contendersi la vittoria. Una gara che ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride al Tour of Taihu Lake : Imerio Cima miglior giovane : Due podi e otto top-10, ma sopratutto la maglia di miglior giovane conquistata da Imerio Cima. Questo il bottino complessivo della Nippo al Tour of Taihu Lake Si è chiuso oggi, con la settima frazione di 137km il Tour of Taihu Lake. Il team Nippo Vini Fantini Europa OVini può guardare con ottimismo al futuro grazie a risultati di prospettiva dei propri giovani. Imerio Cima, passato neo-pro giovanissimo con gli #OrangeBlue e con 3 anni di ...