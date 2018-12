MATERA 2019 E POMPEII THEATRUM MUNDI | LA PIÙ BELLA DELLE VERGOGNE

MATERA2019 - piantumati 40 alberi per MATERAdio 2018 : Gli alberi che Legambiente Matera ha scelto sono fruttiferi, storicamente collaboratori della economia domestica rurale e pastorale, legati alla geografia ed alla storia dei luoghi: sorbo, melograno, ...

MATERA 2019 : 40 piante per dare ‘ossigeno’ alla Capitale della Cultura : Profumi e frutti con le piante autoctone di sorbo, melograno, carrubo, noce, cotogno, bagolaro, fico, mandorlo e alloro per dare “ossigeno” ai luoghi di Matera Capitale europea della Cultura 2019. E’ l’iniziativa attuata oggi da Legambiente, Fondazione “Matera-Basilicata 2019” e “Materadio 2018” e che ha portato alla piantumazione di 40 alberi nei terreni attigui a Casino Padula, il luogo di ...

MATERA : MATERA2019 - per Lumen/Socialight 20 laboratori in tutta la città : Un percorso di coinvolgimento della comunità per realizzare le luminarie che accompagneranno tutto il 2019 a partire dalla cerimonia inaugurale. Workshop anche nell'ospedale. Ecco come iscriversi. ...

Scomparsa Sinatra - il cordoglio di MATERA2019 :

Gli italiani all'estero per MATERA 2019 : Matera, 16 NOV - Il 18 e 19 novembre, ospite della Fondazione Matera - Basilicata 2019, il Consiglio generale degli italiani all'estero , Cgie, , insieme ad altre istituzioni, si riunirà in una ...

Fal - Bari-MATERA in un'ora entro il 2019 : ANSA, - BARI, 15 NOV - Termineranno a giugno del 2019 i lavori di interramento della stazione di Modugno , Bari, e di 1,9 chilometri di tratta ferroviaria Fal , sulla linea Bari-Matera, . Lo hanno ...

MATERA 2019 secondo Mario Cresci : un laboratorio per coltivare la creatività : ... a partire dall'esperimento virtuoso di Open Design School, facendo di Matera un centro di sviluppo creativo e generando economia attraverso l'arte e la cultura. Nel processo di trasformazione che la ...

MATERA. Al via progetto MaTerre 2019 : “All’interno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 c’è un progetto che lega il cinema alla poesia ed entrambi al

MATERA 2019 - Chiamata Pubblica per l'allestimento di 'Purgatorio' : Forte sarà la relazione con artisti e compagnie teatrali locali, in particolare con IAC Centro Arti Integrate di Matera, così come con le scuole e le università e il mondo dell'associazioni. Tutti, ...

Capodanno 2019 : la Rai punta MATERA - la Capitale Europea della Cultura : Per il Capodanno 2019 la Rai ha deciso di puntare su Matera, la città che dal 1 gennaio 2019 sarà eletta Capitale Europea della Cultura Mancano ancora due mesi alla fine dell’anno, ma in Rai si sta già pensando e lavorando alla grande festa di Capodanno 2019. Per festeggiare la fine del 2018 la Rai ha deciso di puntare sulla città di Matera, che dal 1 gennaio 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Capodanno 2019: la Rai sceglie ...

La testa di cavallo di Donatello del MANN a MATERA 2019. : 'Il Rinascimento era un mondo ancora fatto di manoscritti da poco riscoperti, di studi filologici, di qualche, raro, rinvenimento archeologico e di contemplazione di monumenti che emergevano ancora, ...

