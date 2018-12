ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Melito Porto Salvo, 6 condanne e 2 assoluzioni al branco guidato dal figlio del boss che stuprò una ragazzina di 13 an… - salvatoremero12 : RT @fattoquotidiano: Melito Porto Salvo, 6 condanne e 2 assoluzioni al branco guidato dal figlio del boss che stuprò una ragazzina di 13 an… - fattoquotidiano : Melito Porto Salvo, 6 condanne e 2 assoluzioni al branco guidato dal figlio del boss che stuprò una ragazzina di 13… - fanellis66 : 13enne stuprata dal branco a Melito Porto Salvo (RC): sei condanne e due assoluzioni. Ma escono tutti di prigione -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Seie due. Si è concluso in primo grado il processo “Ricatto”. Alla sbarra il “” diche ha aveva abusato per due anni di una minorenne. La sentenza è arrivata oggi pomeriggio quando il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Silvia Capone, ha confermato l’impianto accusatorio della Procura. Il pm Francesco Ponzetta, nella sua requisitoria, aveva chiesto pene più pesanti (circa 80 anni di carcere). I principali imputati tuttavia sono stati condannati. Tra questi il rampollo della cosca diGiovanni Iamonte, al quale sono stati inflitti 8 anni e 2 mesi reclusione. È ildelRemingo e nipote del mammasantissima don Natale Iamonte, deceduto diversi anni fa dopo un lungo periodo di latitanza conclusasi con il suo arresto nell’hinterland milanese.Dal processo “Ricatto”, in primo grado sono usciti colpevoli ...