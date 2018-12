Natale | nella foresta di Piegaro gli alberi parlano e suonano per difendere pianeta

Natale : nella foresta di Piegaro gli alberi parlano e suonano per difendere il pianeta : Durante le festività natalizie, siamo abituati a immaginarli addobbati con luci e colori, ma quest’anno gli alberi fanno parte di un progetto che va oltre e che fonde tecnologia, scienza, musica e arte in qualcosa mai visto prima. È questa la chiave del duplice progetto che vede come protagonista, unico caso in Italia, la foresta di Piegaro in Umbria, di proprietà della famiglia Margaritelli. Un percorso iniziato un anno fa che mette la ...

Antonella Clerici a “Festa di Natale” : l’omaggio a Fabrizio Frizzi e la commozione di Carlotta Mantovan : Carlotta Mantovan torna ad essere felice dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. La giornalista ha scaldato il cuore del pubblico, che si è schierato dalla sua parte in seguito al terribile lutto che ha sconvolto lei e la figlia Stella. Ecco perché la presenza a Portobello, programma condotto da Antonella Clerici, è stata apprezzata e gradita. Se le opportunità lavorative le permettono di focalizzare la sua attenzione su nuove sfide ...

I regali di Natale utili per accompagnare i bimbi nella fase dell'apprendimento : Dai classici come i banchetti di lavoro ai più moderni "smartphone" i regali rendono divertenti le prime scoperte

Brindisi - furto nella sede Ant : rubate le stelle di Natale per la raccolta benefica : I volontari dell'Associazione Nazionale Tumori avrebbero dovuto offrirle in piazza per ricavare soldi per la prevenzione e la ricerca. L'evento è stato annullato ma il post di denuncia è diventato virale

Avvicinamento al Natale : tutti gli eventi che animeranno la domenica nella provincia di Savona : A 9 giorni dal Natale, non mancano i grandi eventi di Avvicinamento alla festa per eccellenza nella provincia di Savona: Savona : come da tradizione torna domenica 16 dicembre a Savona la cerimonia ...

Festa di Natale Telethon 2018 - Antonella Clerici alla conduzione : diretta e live dalle 20.30 : Appuntamento con Antonella Clerici, questa sera, dalle 20.35 su Rai Uno, con lo speciale "Festa di Natale Telethon" e la raccolta fondi di solidarietà. Sarà l'ex regina di Portobello ad aprire la prima serata di Rai Uno, passando poi la diretta nelle mani di Gigi e Ross in seconda serata. Noi di TvBlog seguiremo Antonella in questo prime time speciale che vede, purtroppo, per la prima volta, l'assenza di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 ...

Pranzo di Natale nella casa di Lorelai e Rory di Gilmore Girls – Una Mamma per Amica : come fare il tour di Stars Hollow : Perché affrontare la cena di Natale coi parenti (magari serpenti) quando la si può vivere a Stars Hollow nella casa di Lorelai e Rory di Gilmore Girls - Una Mamma per Amica? A un anno dalla pubblicazione del revival su Netflix, Warner Bros permette ai fan delle ragazze Girlmore di visitare una ricostruzione del set della serie ambientata nel Connecticut, nell'immaginaria cittadina di Stars Hollow, dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, ...

La droga per le feste nella pallina di Natale : giovane arrestato : Mercoledì pomeriggio, nell'ambito di mirati servizi predisposti dalla Questura per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra mobile di Teramo ha arresto un 27enne albanese, scoperto ...

A Gallipoli torna il villaggio incantato del Natale allestito nella galleria sul mare ai piedi del Castello angioino : ... la direttrice artistica Eleonora Benvenga cura le coreografie delle parate e degli spettacoli all'interno del villaggio. La visita , che si snoda attraverso le diverse sale, prevede in particolare: ...

Viterbo - torna la magia del Natale nella notte di sabato 15 dicembre : ... per vivere insieme la magia delle attrazioni che decine di migliaia di visitatori hanno ormai imparato ad amare: dal Villaggio degli Elfi al Presepe al coperto più grande del mondo, alla Fabbrica ...

C’è stata una sparatoria a Strasburgo nella strada del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo su Grand Rue/Klébernel, la strada del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La prefettura ha sua volta fatto sapere che