L’amministrazione Trump ha vietato i “bump stocks” | dispositivi che aumentano la

La funzionaria di cui Melania Trump aveva chiesto il licenziamento continuerà a lavorare per L’amministrazione Trump ma con un altro incarico : Mira Ricardel, la funzionaria della Casa Bianca di cui Melania Trump aveva pubblicamente chiesto il licenziamento, è stata rimossa dal suo incarico ma continuerà a lavorare per l’amministrazione con un altro incarico (e quindi in un altro edificio). Ricardel era