Gli Usa ritirano le truppe dalla Siria ma il Pentagono si oppone

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant si scusano per i numerosi problemi e delineano la roadmap per i futuri aggiornamenti : Come riporta Gamespot, OtherSide Entertainment ha ammesso le proprie colpe per il lancio approssimativo di Underworld Ascendant e ha spiegato come intende migliorare il gioco in futuro. In un lungo post sul blog, lo studio riconosce che il titolo era pesantemente buggato e imperfetto al momento del lancio, e che i giocatori potevano aspettarsi qualcosa di più simile a Ultima Underworld. Underworld Ascendant è stato pubblicato a novembre a ...

MoGlie schiava del marito : chiusa in uno scantinato e stuprata anche dai cognati per 4 euro : Violentata per anni dal marito e dai suoi fratelli. Una donna era stata ridotta alla condizione di schiavitù dall'uomo che avrebbe dovuta amarla: era segregata in uno scantinato dove veniva violentata ...

Gli Usa verso il ritiro dalla Siria. Trump : 'Isis sconfitto - era unico motivo per restare'. Pentagono contrario : 'Abbiamo sconfitto l' Isis in Siria ed era l'unica ragione di essere lì '. Lo ha scritto Donald Trump su Twitter, confermando la decisione deg li Stati Uniti di preparare il ritiro totale delle loro ...

MoGlie schiava del marito - chiusa in uno scantinato e stuprata anche dai cognati per 4 euro : Violentata per anni dal marito e dai suoi fratelli. Una donna era stata ridotta alla condizione di schiavitù dall'uomo che avrebbe dovuta amarla: era segregata in uno scantinato dove...

I dati di vendita di Fallout 76 neGli Usa sono piuttosto inaspettati : Fallout 76 comincia a passare sotto il vaglio dei primi dati di vendita, raccolti da aziende che si occupano di ricerche di mercato come NPD Group. Gamespot ci dà notizia dei risultati, in termini delle sole copie fisiche distribuite nel mese di novembre, per quanto riguarda il mercato statunitense.Ed è così che il controverso titolo targato Bethesda si piazza al quarto posto, dietro a Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead ...

Libia - Gli Usa chiedono la restituzione del campo petrolifero di Sharara alle autorità - : Gli Stati Uniti chiedono la restituzione del campo petrolifero di Sharara, sequestrato la settimana scorsa dai ribelli, all'impresa statale National Oil Corporation , NOC, . "Gli Stati Uniti ...

Ragusa - lanci di bottiGlie e insulti contro delegazione dell’Arcigay : “Ci chiamavano fro…” : Due aggressioni a sfondo omofobo in Sicilia in meno di 72 ore. Dopo quella ad un 20enne di Ragusa, una delegazione dell'Arcigay è stata insultata e presa di mira da un gruppo di bulli che lanciavano contro di loro bottiglie di birra. Il racconto del presidente Igor Marco Garofalo: "Ci hanno detto: a questi li dobbiamo fracassare pure".Continua a leggere

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta neGli Usa nel mese di novembre : NPD ha pubblicato i dati di vendita per l'industria dei videogiochi negli Stati Uniti, questa volta per il mese di novembre 2018.Stando ai dati riportati da Dualshockers, Switch è stata la console più venduta lo scorso mese. Solo pochi mesi fa sembrava che Nintendo non avrebbe finito col raggiungere l'obiettivo dell'anno fiscale per le vendite di Switch nel 2018, ma ora sembra che l'ibrida sia di nuovo in gioco per raggiungere il traguardo.Anche ...

Usa - la fondazione della famiGlia Trump chiude i battenti : Negli Stati Uniti, la Trump Foundation , ente di beneficenza gestito dalla famiglia del tycoon, ha recentemente annunciato la propria chiusura . L'organizzazione no-profit è attualmente coinvolta in ...

Vittoria - insulti e lanci di bottiGlie a delegazione Arcigay Ragusa : è la seconda aggressione omofoba in pochi giorni : Ieri sera, la delegazione di Arcigay Ragusa presieduta da Igor Marco Garofalo, appena uscita da un incontro con i commissari straordinari di Vittoria (dove si è discusso dell’aggressione avvenuta venerdì scorso ai danni di un ventenne), è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi, che hanno urlato insulti omofobi e lanciato bottiglie. Lo rende noto lo stesso Garofalo che, in una nota, ricostruisce così l’accaduto: “Da 100 ...

Trump e il rischio recessione da bolla neGli Usa : Ed il cerchio si chiude: in generale la politica ama l'eccesso di credito e detesta le politiche monetarie conservative. L'argomento standard è quello di dire che i politici non amano le politiche ...

Travel Ban - visto Usa a donna yemenita per visitare fiGlio morente - : Il Dipartimento di Stato ha concesso a Shaima Swileh un'esenzione dalla misura voluta dal presidente Trump che vieta ingressi dallo Yemen: in serata arriverà in California per l'ultimo saluto al ...

Baseball - aggiornati i ranking mondiali : il Giappone sorpassa Gli Usa - Italia 16^. Azzurre none nel softball : Sono stati pubblicati i ranking mondiali per quanto riguarda il Baseball e il softball, si tratta degli ultimi aggiornamenti per il 2018. Le graduatorie si basano sui risultati ottenuti dalle varie Nazionali (seniores e giovanili, i punti vengono sommati) nelle manifestazioni approvate dalla Federazione Internazionale negli ultimi quattro anni. Baseball – Sorpasso in vetta con il Giappone che ha scavalcato gli USA a causa ...

Giuseppe Mancini - coordinatore dei periti di Aspi : "Il cedimento deGli stralli non è la causa del crollo del Ponte Morandi" : "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che il cedimento degli stralli non sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota il coordinatore dei periti di Autostrade per l'Italia, Giuseppe Mancini, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi ...