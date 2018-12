BANDO SPORT E PERIFERIE | RICHIESTO FINANZIAMENTO PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO

eSports : Termina il supporto a Heroes of the Storm! AbBANDOnato il MOBA Blizzard : Heroes of the Storm è morto. Una frase che molti non vogliono nemmeno sentire, ma è così, purtroppo. Blizzard ha annunciato ufficialmente un aggiornamento sullo sviluppo del suo MOBA personale. A quanto pare, i numeri che il gioco riusciva a fare non erano abbastanza per continuare ad avere tutta l’attenzione della casa. Non preoccupatevi, rimarrà con noi, ma dovremo dire addio ad alcune cose, come, per esempio, agli HGC! Il supporto a Heroes of ...