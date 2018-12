E quindi com’è Open | il nuovo giornale di Enrico Mentana?

wired

(Di martedì 18 dicembre 2018) (Foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Dopo cinque mesi dall’annuncio dicimila curriculum scremati,è online. Poco prima delle 6.30 del mattino sono iniziati a comparire contenuti sul sito e sull’app. Era probabilmente dalla nascita del Fatto Quotidiano, ormai quasi dieci anni fa, che non si vedeva così tanta attesa per una nuova testata d’informazione. Abbiamo esplorato per voi questo primo assaggio di: come funziona, cosa contiene, come è scritto. È bene precisare, tuttavia, che è possibile che alcune delle caratteristiche tecniche che commenteremo siano provvisorie e cambino rapidamente.In via preliminare, dobbiamo notare chenon è facile da trovare sui motori di ricerca: probabilmente a causa di una politica Seo poco accorta, cercando “” (o simili) con Google si ottengono pagine e pagine di risultati sulla vicenda del– ...