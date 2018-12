optimaitalia

: Foto di Emily VanCamp e Josh Bowman sposi, le prime dichiarazioni della star di Revenge - _diana87 : Foto di Emily VanCamp e Josh Bowman sposi, le prime dichiarazioni della star di Revenge - OptiMagazine : Foto di #EmilyVanCamp e #JoshBowman sposi, le prime dichiarazioni della star di #Revenge - bleuetimothee : RT @Daninseries: Emily VanCamp e Josh Bowman si sono sposati. Congratulazioni! Adesso però uscite le foto del matrimonio con Victoria Gray… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Online ledi. I protagonisti di, che si sono conosciuti proprio sul setserie tv, sono convolati a nozze sabato 15 dicembre con una cerimonia super segreta in una splendida location delle Bahamas.Dopo i primi indizi, trapelati sui social tramite gli invitati alle nozze,ha condiviso ledel matrimonio con il suo amato. Due scatti in bianco e nero per celebrare la loro unione, ai quali ha aggiunto queste:"Grazie a tutti i nostri amici e familiari che ci hanno raggiunto per celebrare insieme a noi! Vi siamo eternamente grati. E a @lelarose e il tuo incredibile team, grazie un milioni di volte per aver creato il mio abito da sposa @charliedailey."Alla seconda immagine,ha semplicemente accompagnato la didascalia con la data del matrimonio.La coppia è sempre ...