Nuoto | tutte le medaglie vinte in carriera da Federica Pellegrini Un nuovo bronzo nel

PallaNuoto - cambiano le regole! Svolta rivoluzionaria - ecco tutte le novità e le modifiche : La città di Hangzhou, in Cina, sarà la sede degli imminenti Mondiali di nuoto in vasca corta, ma soprattutto tra sabato ed oggi ha visto svolgersi il Congresso straordinario della FINA, che oggi ha approvato importanti modifiche al regolamento della Pallanuoto: la proposta è stata promossa con 161 sì, 6 astenuti e 2 no. ecco, dal sito ufficiale della FIN, quali sono le nuove regole introdotte oggi dal massimo organismo mondiale: – Il ...

PallaNuoto - A1 maschile : vincono tutte le grandi : 8giornata sabato 1 dicembre CC Napoli-Pro Recco 6-17 RN Savona-Roma Nuoto 5-9 tramessa su Waterpolo Channel CC Ortigia-Bogliasco Bene 12-7 RN Florentia-Nuoto Catania 11-5 Sport Management-Iren Genova ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : i convocati dell’Italia - tutte le stelle azzurre in Cina. Assente Luca Dotto : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. All’evento parteciperanno 32 azzurri (22 uomini e 10 donne), spicca l’assenza di Luca Dotto che non è stato convocato per un risentimento all’articolazione della spalla, mentre le ultime integrazioni riguardano Martina Carraro e Matteo Rivolta che hanno avvicinato il tempo ...

PallaNuoto Champions League - solo su Sky tutte le partite della PRO RECCO : La grande Pallanuoto torna su Sky Sport, con le partite della Pro RECCO nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che ha visto la squadra ligure arrivare seconda nella passata edizione, superata solo dai greci dell’Olympiakos, vittoriosi nella finale di Genova del 9 giugno scorso. Sky Sport trasmetterà tutte le partite di Champions League dei biancocelesti, dalla ...