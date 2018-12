NBA – Ben Simmons in tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs | vittoria per i Nets

NBA – Il co-proprietario dei Sixers elogia Kendall Jenner : “ha una buona influenza su Ben Simmons” : Michael Rubin, co-proprietario dei Sixers, ha spezzato una lancia in favore di Kendall Jenner, giudicandola un’influenza positiva nella vita di Ben Simmons, a differenza di quello che pensino i tifosi La storia d’amore fra Ben Simmons e Kendall Jenner non è stata accolta in maniera positiva dai tifosi dei Sixers. Secondo i supporters di Philadelphia, la ragazza avrebbe un’influenza negativa sul playmaker, come il resto ...

Basket - NBA : Golden State ha ripreso a correre - bene i Clippers di Gallinari : NEW YORK - I Warriors sono tornati. I campioni in carica della Nba hanno ripreso a macinare risultati e spettacolo, e risalgono in classifica nella Western Conference, mettendosi alle spalle della ...

NBA - ko Houston - bene Boston e Portland : ANSA, - ROMA, 7 DIC - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di ...

Risultati NBA – Sorridono Warriors e Cavaliers - bene Gallinari nella notte italiana : Vittorie per Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, bene Gallinari: tutti i Risultati della notte NBA Il basket americano regala sempre tanto spettacolo, come quello andato in scena nella notte italiana. Tante le sfide di NBA che hanno tenuto svegli tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Splendida vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Detroit Piston, per 83-110. Adams ha trascinato al successo la sua squadra, con ...

NBA - Hezonja schiaccia e imita Iverson - Giannis Antetokounmpo non la prende bene : 'Alla prossima gli tiro un pugno' : Le immagini di quanto successo ieri sera nel primo quarto della sfida tra Milwaukee Bucks e New York Knicks ormai hanno già fatto il giro del web. Lanciato in contropiede, Mario Hezonja è volato a ...

NBA - i Warriors vincono ancora. Bene gli Spurs di Belinelli : ROMA - Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors , alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in classifica. Nella notte ...

Basket - NBA : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

NBA - i Clippers di Gallinari volano in testa. Bene anche gli Spurs di Belinelli : ROMA - I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba , alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così ...

NBA - all'asta per beneficenza le scarpe di Dinwiddie : ogni gara un'invenzione diversa : Da Muhammad Ali a Colin Kaepernick, da Allen Iverson a Chauncey Billups, da Stan Lee a Spike Lee: ogni volta che scende in campo la guardia dei Brooklyn Nets indossa un paio di scarpe 'customizzate' ...

Risultati NBA – Ennesima vittoria per i Raptors : bene anche Blazers - Nets e Wizards : In trasferta vincono Raptors, Blazers e Nets: in casa trionfano solo i Washington Wizards Nella notte italiana quattro sono stati i match della regoular season NBA ad andare in scena. Sul parquet dei palazzetti oltreoceano i Toronto Raptors mettono a segno una vittoria in trasferta, che gli permette di collezionare la 14ª vittoria stagionale. Sugli Orlando Magic, la squadra di Kawhi Leonard (autore di 18 punti) vince per soli due punti e ...

NBA – Isaiah Thomas dà il benvenuto a Sue Bird : “lei è una leggenda - le ho chiesto consiglio sull’infortunio” : I Denver Nuggets introducono Sue Bird nel front office: Isaiah Thomas tesse le lodi dell’ex giocatrice delle Storm Nelle ultime ore, i Denver Nuggets hanno annunciato l’entrata di Sue Bird nel front office. L’ex playmaker delle Seattle Storm, dopo 16 anni passati in WNBA, ha accettato di ricoprire un ruolo dirigenziale nella franchigia del Colorado. Uno dei più contenti del suo arrivo è stato Isaiah Thomas che l’ha ...

NBA - Russell Westbrook diventa di nuovo papà : benvenute Skye e Jordyn : Dopo anni in cui esisteva soltanto il basket, Russell Westbrook sta iniziando lentamente a cambiare le sue priorità. Nelle ultime due settimane i Thunder sembrano aver imparato a fare a meno di lui ...

Risultati NBA – Boston piega Toronto dopo i supplementari - Miami ko contro Indiana : bene Nets e Phila : E’ stata una grande notte di NBA quella appena trascorsa, tante le emozioni nelle numerose partite giocate a partire dai 43 punti di Irving Come al solito l’NBA non tradisce, regalando spettacolo ed emozioni. Tante sono state quelle vissute nel corso della partita tra Boston e Toronto, conclusa a favore dei padroni di casa dopo un supplementare. I Celtics si impongono con il punteggio di 123-116, riuscendo prima a completare la ...

Risultati NBA – Butler ko all’esordio con i Sixers - bene Celtics : LeBron fa volare i Lakers : Jimmy Butler ko all’esordio in maglia Sixers, vittoria per i Celtics sui Bulls, LeBron James fa 44 punti e i Lakers battono Portland Grande spettacolo nella notte NBA appena trascorsa con ben 11 match a fare compagnia a tutti i nottambuli appassionati della palla a spicchi americana. L’esordio di Jimmy Butler (14 punti in 32 minuti) in maglia Sixers, dopo l’addio polemico ai Timberwolves, non è dei migliori: Philadelphia crolla a Orlando ...