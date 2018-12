Cagliari | Maran | ' Abbiamo fatto la partita contro un grande Napoli | poi sfortuna e

Cagliari-Napoli - probabili formazioni : Maran in emergenza : CAGLIARI NAPOLI probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari-Napoli, probabili formazioni: ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro il Napoli senza paura» : Cagliari - " Affrontare il Napoli non deve impaurirci, ma dev'essere uno stimolo a fare di meglio". Così Rolando Maran nella conferenza stampa di presentazione della gara contro i partenopei. Queste ...

Cagliari - Maran : “Ripartiamo dal gol di Sau - voglio una squadra senza paura” : Cagliari Maran – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti. leggi anche —> Torino-Juventus, in città i primi striscioni Il tecnico dei sardi ha raccontato ai giornalisti cosa ha detto alla propria squadra in vista della partita contro il […] L'articolo Cagliari, Maran: “Ripartiamo dal gol di Sau, ...

Cagliari-Napoli - Maran dovrà rinunciare a Srna e Pavoletti : L’articolo de L’Unione Sarda Il Cagliari dovrà affrontare dei problemi di formazione in vista del match interno contro il Napoli. Il tecnico Maran sarà costretto a fare a meno di molti uomini importanti, primo tra tutti Leonardo Pavoletti. Infortunatosi durante il riscaldamento di Cagliari-Roma, l’ex attaccante azzurro non potrà essere della partita. Anche Srna assente per squalifica, come Ceppitelli; ovviamente sarà ancora out ...

Serie A Cagliari - Maran in emergenza contro Napoli e Lazio : Cagliari - E' arrivata la squalifica di due giornate sia per Srna che per Ceppitelli espulsi sabato sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Ma la vera doccia gelata per il Cagliari è stato il ...

Cagliari - Srna-Ceppitelli : due giornate di squalifica. Salvo Maran : SRNA CEPPITELLI- Stangata totale da parte del giudice sportivo sul Cagliari dopo il match di campionato contro la Roma. Il club rossoblù dovrà fare a meno di Ceppitelli e Srna per le prossime due giornate di campionato. Doppia squalifica da due giornate. Non solo, entrambi i giocatori dovranno pagare anche una multa da 6.500 […] L'articolo Cagliari, Srna-Ceppitelli: due giornate di squalifica. Salvo Maran proviene da Serie A News ...

Cagliari - Maran : “La mia squadra ha meritato di pareggiare. La mia sensazione…” : Cagliari Maran – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della squadra sarda. Maran ha analizzato la partita rispondendo alle domande dei giornalisti: “Un risultato meritato, per il carattere ma non solo. Nonostante le tante assenze, abbiamo provato a fare la partita, in alcuni momenti abbiamo sofferto come naturale, ma […] L'articolo Cagliari, Maran: “La mia squadra ha ...

Serie A Cagliari - Maran : «Per come abbiamo giocato è un pari strameritato» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Cagliari Maran Roma Tutte le notizie di Cagliari Per approfondire

Cagliari : Maran "Che carattere" : ANSA, - Cagliari, 8 DIC - Maran espulso per la prima volta a Cagliari. Ma contentissimo per la rimonta. Non si sa spiegare il motivo del rosso, spiega in sala stampa. Ma sa spiegare che cosa c'è ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...