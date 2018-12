Berlusconi agli azzurri | Tenete duro | tra poco torneremo al governo

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) "Con Forza Italia stiamo mobilitando il partito in tutto il Paese. Oggi sono a Perugia, domani sarò a Napoli, poi a Reggio Calabria. Dobbiamo raccontare ai cittadini che cosa è successo, perché con questa manovra sono stati sprecati 300 miliardi per arrivare al punto dove si era partiti".Antonio Tajani è di nuovo in campo per una nuova tappa del suo tour per l'Italia. In Umbria per il concerto di Natale di Assisi e un incontro con la giunta comunale di Perugia - nel pomeriggio partecipa a un'iniziativa, sempre a Perugia, sul "Buondegli enti locali a guida Forza Italia", col sindaco Andrea Romizi, la coordinatrice regionale del partito Catia Polidori, la capogruppo Anna Maria Bernini e Fiammetta Modena e alcuni amministratori del centrodestra come Nicola Alemanno e Antonino Ruggiano. Il vicepresidente di Forza Italia promuove anche un'altra iniziativa dedicata all'Umbria, ...