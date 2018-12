Manovra - Di Maio : faremo quanto promesso : 19.32 "L'anno prossimo faremo le riforme costituzionali.Taglieremo 345parlamentari di Camera e Senato. Poi, se vogliono il referendum lo avranno, voglio vedere quanti votano contro il taglio". Così il vicepremier Di Maio, M5S. Sulla Manovra "i soldi si trovano", ha detto. "Se ci sarà un accordo con l'Ue -ha affermato- ci sarà per mantenere le promesse non per tradirle, altrimenti anche noi avremo in piazza i gilet gialli". "Vedrete se avrete ...

Manovra - Di Maio : accordo con Ue solo se manteniamo promesse : Roma, 15 dic., askanews, - 'Se ci sarà un accordo con l'Ue ci sarà per mantenere le promesse non per tradirle o per me l'accordo non si fa'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un comizio a ...

Manovra - Di Maio 'Noi l accordo con l Ue lo vogliamo fare - ma senza tradire gli italiani' : 'Noi l'accordo con l'Ue sulla Manovra lo vogliamo fare perchè non ci interessa andare in procedura di infrazione'. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio durante un comizio ...

Manovra - pressing Ue sulle pensioni : alta tensione Salvini-Di Maio : dal nostro inviato BRUXELLES «Il clima è positivo» e Moscovici e Dombrovskis si dicono anche «fiduciosi» che si arrivi entro stasera o domani all'intesa che...

Manovra - braccio di ferro Di Maio-Salvini sui nuovi tagli da 5 miliardi : Mentre Conte guarda - in direzione politica diversa rispetto a M5S e Lega - alla Germania, alla Francia, alla Spagna come tasselli chiave per piegare le resistenze della 'Lega Anseatica' pro-rigore. ...

Manovra : taglio pensioni d'oro - retromarcia Di Maio sull'auto : Roma, 14 dic., askanews, - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5S sul taglio alle pensioni d'oro superiori a 90mila euro lordi l'anno che prevede riduzioni dal 10 al 40% sugli assegni da 4.

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. Di Maio 'A me l Italia piace tutta' : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non c’è stata nessuna retromarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

Manovra - Conte : Non ho dovuto convincere Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio e la Manovra : aumento delle pensioni minime e reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Ha confermato il blocco dell’aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l’aumento delle pensioni minime. Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Editoria - Di Maio : nella Manovra riduzione graduale del fondo in tre anni : A questo provvederà uno specifico emendamento alla manovra in Senato finalizzato a «disintossicare le testate dai soldi pubblici e dalla politica per dare tempo di incrementare la raccolta ...