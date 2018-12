Dopo le coppe europee | torna la Serie A | le Migliori Quote di William Hill per la 16ª

calcioweb.eu

: Dopo le coppe europee, torna la #SerieA: le Migliori Quote di #WilliamHill per la 16ª giornata - CalcioWeb : Dopo le coppe europee, torna la #SerieA: le Migliori Quote di #WilliamHill per la 16ª giornata - NapoliOutsider : A proposito, un'italiana ha giocato (e vinto) la Finale di Coppa delle Coppe più recentemente della finale di Coppa… - NanniNOVI : @Davide33776068 @andrea___182 Scusa sarà compito di GAZO e soci far aumentare i fatturati, e poi tu credi che gli s… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Archiviata la tre giorni di qualificazioni alle, si riparte domani con il campionato diA. In Europa i risultati delle italiane hanno suscitato ben poche gioie: se le sconfitte di Lazio, Roma e Juventus sono state quasi indolori, ben altro peso hanno avuto la débâcle del Napoli e il pareggio dell’Inter, entrambe escluse dalla Champions e declassate in Europa League, competizione che il Milan ha dovuto abbandonare in seguito al k.o. subito contro l’Olympiakos. Sabato l’Inter punta a rifarsi a San Siro l’Udinese. La squadra di Spalletti,unadi sette successi consecutivi inA, ha vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato. Questo match sembra quindi quello giusto per riprendere fiducia nei propri mezzi: gli avversari hanno infatti registrato il record negativo di partite perse inA nell’anno solare 2018. I quotisti di...