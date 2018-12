Caso Anastasio | intervengono Salvini | Meloni e Renzi | ' Ha spaccato'

La finale di X Factor 2018 anche in chiaro : Anastasio VS Bowland - il televoto ribalterà tutto come il Caso Maneskin? : La finale di X Factor 2018 verrà trasmessa anche in chiaro su TV8, come lo scorso anno. Oltre alla diretta su Sky Uno, la finalissima della dodicesima edizione del talent show verrà trasmessa in chiaro in modo che possa essere fruibile anche dai non abbonati alla payTv. Furono proprio loro lo scorso anno a strappare la vittoria dalle mani dei Maneskin per consegnarla a Lorenzo Licitra che, a sorpresa, ha trionfato inaspettatamente sui favoriti ...