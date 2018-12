Bologna | Saputo | Le croci? Episodio disgustoso | si è superata la misura

Panchina Bologna - la decisione del presidente Saputo sul futuro di Inzaghi : La partita contro il Milan rappresenterà l’ultima spiaggia per il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi : a confermarlo è il patron dei felsinei, Joey Saputo , che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in cui anticipa di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. “Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club – ha detto – per fare il punto della ...

Bologna - bilancio ancora in rosso : da Saputo 120 milioni in quattro anni : Saputo sfiora i 120 per gli investimenti effettuati nel Bologna, che ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 ancora in rosso. L'articolo Bologna, bilancio ancora in rosso: da Saputo 120 milioni in quattro anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.