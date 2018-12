USA | tra tempeste | incendi e uragani | ecco alcuni degli eventi meteo più violenti e

SiracUSA - maestra d'asilo maltrattava bimbi : sospesa per 12 mesi : Un'insegnante della scuola dell'infanzia, in un asilo nido della città di Noto, centro abitato in provincia di Siracusa, in Sicilia è stata sospesa dal proprio dirigente scolastico per un periodo di tempo pari a dodici 12 mesi. Motivo della sospensione? La docente maltrattava i propri alunni. I bambini, spesso e ripetutamente, venivano malmenati, picchiati, strattonati, addirittura presi a schiaffi sulla nuca e sul viso dalla propria educatrice, ...

Rassegna Teatrale del Sordo Sicilia a RagUSA : Un evento unico nell'Isola si terrà a metà dicembre a Ragusa. Per la prima volta una Rassegna Teatrale e cinematografica per sordi

Pallanuoto – Capodanno in California per il Settebello : common training con gli USA a Long Beach : Il Settebello in common training con gli USA a Long Beach: gli azzurri a lavoro anche a Capodanno Capodanno in California. Il 26 dicembre il Settebello vola a Long Beach per sostenere un common training con gli Stati Uniti, in programma fino al 3 gennaio 2019. Gli atleti convocati sono Zeno Bertoli e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Jacopo Alesiani, Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Andrea Fondelli e Gianmarco ...

RagUSA - interventi per evitare incidenti in via Australia : Ragusa, Maria Malfa interventi per evitare incidenti in via Australia. Al buio l’incrocio con via Asia. L'ultimo incidente sabato scorso.

Spoiler - Una Vita : Elvira decisa a svelare il legame di parentela tra Simon e SUSAna : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La figlia di Arturo, infatti, deciderà di organizzare un piano diabolico per vendicarsi del rifiuto di Simon Gayarre. Una Vita, Spoiler: Elvira tra Adela e Simon Il ritorno di Elvira Valverde sarà uno degli avvenimenti più importanti delle puntate di Una Vita, in onda ad inizio 2019. La figlia di ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il common training con gli USA. Sono 16 gli azzurri per Long Beach : Il Settebello va a Long Beach, California: common training per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile con gli USA. Il CT Sandro Campagna ha chiamato sedici atleti che saranno impegnati dal 26 dicembre al 3 gennaio, periodo nel quale si terranno anche tre amichevoli ufficiali con la formazione statunitense, nelle quali si giocherà con le nuove regole appena introdotte dalla FINA. Nell’elenco dei convocati la parte del leone la fa la ...

Trono Classico - acceso scontro tra Teresa e Luigi : il web accUSA il tronista : Trono Classico, scontro tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni: il pubblico si schiera contro il tronista scontro molto acceso tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Classico si sono scontrati in studio, dopo una considerazione della tronista. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sembra […] L'articolo Trono Classico, acceso scontro tra Teresa e Luigi: il web ...

Astronomia - analogie tra gli asteroidi Bennu e Ryugu : quest’ultimo è troppo roccioso - a rischio il touchdown della sonda HayabUSA2 [FOTO] : 1/5 Credit: JAXA ...

USA - 33enne trovata morta in autostrada : era uscita con un uomo conosciuto su Tinder : Dalla Florida arriva la cronaca di una vicenda terribile che, per certi versi, è ancora un mistero. Una giovane donna, Jennifer Amy St. Clair, la scorsa settimana, ha organizzato un appuntamento con un uomo conosciuto in chat. La ragazza, però, non è più ritornata a casa: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in autostrada. Si pensa che, durante il tragitto in autostrada, Jennifer, sia stata sbalzata dalla due ruote e sia caduta ...

Incidente Agrate : maxi tamponamento e caos/ Autostrada A4 chiUSA - 15 km di coda : disagi in tre provincie : Incidente Agrate: maxi tamponamento e caos. Autostrada A4 chiusa, 15 km di coda: disagi in tre provincie e numerosi rallentamenti

Germania - una tonnellata di cioccolato si riversa su una strada a caUSA di un guasto in fabbrica : L'incidente si è verificato a Werl, in Germania, ed è stato necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco per ripristinare condizioni di sicurezza sulla strada.Continua a leggere

Strage Corinaldo - libero il 17enne accUSAto di aver USAto spray : Strage Corinaldo, libero il 17enne accusato di aver usato spray Il giovane, indagato a piede libero per i fatti avvenuti nel locale, il giorno dopo era stato trovato con oltre 200 grammi di cocaina e hascisc. Era finito nel centro di accoglienza della Procura minorile. Il gip ha confermato l’arresto ma l’ha rimesso in ...

Cina-USA tra Lady Huawei e la nuova via della seta digitale : Il mondo diviso in due blocchi Per questo la Cina secondo Lighthizer 'deve modificare, come non ha ancora fatto, in modo sostanziale le sue pratiche legate a trasferimento di tecnologia, proprietà ...