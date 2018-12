Super Smash Bros | è ora disponibile l' evento a tempo limitato dedicato agli spiriti

Super Smash Bros Ultimate si aggiorna : Le novità e migliorie della patch 1.2.0 : Come anticipato giorni fa tramite una notifica all’interno del gioco, a partire da oggi è ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento 1.2.0 per Super Smash Bros Ultimate, a seguire vi riportiamo la lista delle novità e migliorie. Super Smash Bros Ultimate: Il changelog dell’aggiornamento 1.2.0 A seguire le novità e migliorie introdotte: Risolti alcuni problemi che affliggevano il matchmaking con ...

Super Smash Bros. Ultimate : ecco i migliori e peggiori personaggi secondo alcuni giocatori esperti : Super Smash Bros. Ultimate presenta un roster di oltre 70 personaggi giocabili, per questo motivo per molti utenti risulterà difficile decretare i personaggi più utili in combattimentoSe avete bisogno di una mano, potete consultare le classifiche stilate da Gonzalo "ZeRo" Barrios e Leffen, due dei più grandi esperti del brawler Nintendo, prima di cominciare con le classifiche (riportate da Nintendolife) vi ricordiamo però che sono state stilate ...

Super Smash Bros. Ultimate : un team di stuntman ricrea un match in un esilarante video : Super Smash Bros. Ultimate è indiscutibilmente il titolo del momento, e tra i tanti video dedicati al gioco che popolano le classifiche di popolarità di YouTube uno di questi è talmente particolare e ben realizzato che era doveroso riportarveloSegnalato da Dualshockers, il video è stato girato da Micah Moore e vede la partecipazione di quattro stuntman, che riproducono un match di Super Smash Bros. Ultimate tra Mario, Link, Ness e Captain ...

Super Smash Bros. Ultimate : segnalati numerosi problemi con il comparto online : Super Smash Bros. Ultimate, recensito sulle pagine di Eurogamer, è stato reso disponibile da poco per Nintendo Switch. Il titolo era molto atteso dai fan ma, a quanto pare, il gioco non è propriamente perfetto dal punto di vista dell'online.Infatti, stando a quanto riportato da Polygon, i giocatori stanno lamentando parecchi malfunzionamenti con il comparto multiplayer, dove, innanzitutto, si segnalano gravi problemi di lag.Ma non solo, gli ...

Super Smash Bros Ultimate : Recensione - Trailer e Gameplay : L’attesa è finalmente finita, Super Smash Bros Ultimate è disponibile su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione sul capitolo definitivo di una delle serie più amate nel settore videoludico. Super Smash Bros Ultimate Recensione Con Super Smash Bros Ultimate, Nintendo ci offre il capitolo più completo mai rilasciato del franchise, sia per il generoso numero di ...

Regno Unito : Super Smash Bros. Ultimate segna il lancio più importante di sempre per un titolo Nintendo Switch : Dal giorno della sua uscita, lo scorso 7 dicembre, Super Smash Bros. Ultimate ha impiegato solo tre giorni per diventare il videogioco per Nintendo Switch col lancio più importante nella storia della console, nel Regno Unito.Il gioco è schizzato al vertice delle classifiche di vendita del mercato britannico, vendendo nel primo fine settimana dalla sua uscita più copie fisiche di Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ...

Super Smash Bros Ultimate : Come sbloccare velocemente tutti i personaggi : In attesa che giunga sul portale la nostra Recensione di Super Smash Bros Ultimate, vogliamo condividere con voi una Guida su Come sbloccare velocemente tutti i personaggi, anticipandovi che in questo periodo siamo in diretta su Twitch con la Serie Completa. Come sbloccare velocemente tutti i personaggi in Super Smash Bros Ultimate Ultimate è letteralmente il capitolo definitivo della serie Super Smash Bros, in quanto vanta un ...

Alle 15 botte da orbi in diretta con Super Smash Bros. Ultimate : La giornata di oggi è davvero importante per tutti i possessori di Nintendo Switch dato che possono finalmente mettere le mani su una nuovissima esclusiva appartenente a una serie ormai storica della grande N.Super Smash Bros. Ultimate ha ottenuto un'accoglienza incredibile da tutta la critica e quest'oggi ve lo mostreremo in diretta permettendovi di scoprire le qualità di questa sorta di capitolo definitivo del brawler in salsa Nintendo. ...

The Game Awards 2018 : Super Smash Bros. Ultimate riceverà Joker di Persona 5 come primo DLC : Durante l'edizione 2018 dei The Game Awards tenutasi ieri è stato annunciato il primo DLC per Super Smash Bros. Ultimate.come riporta Gamingbolt, il leader dei Ladri Fantasma di Persona 5 comparirà nel picchiaduro di Nintendo il prossimo anno in forma di Personaggio giocabile. Joker è solo il primo di altri 5 nuovi Personaggi e Nintendo ha promesso nuovi livelli e temi musicali inerenti ai nuovi arrivi. Che impatto avrà Joker nelle battaglie? ...

Super Smash Bros. Ultimate : arrivano i voti della stampa internazionale : Ben prima della sua uscita, che cade precisamente oggi 7 dicembre 2018, Super Smash Bros. Ultimate sapeva già di capolavoro annunciato. arrivano però oggi i voti della stampa internazionale (e anche il nostro, avete letto la nostra recensione?) e fa piacere scoprire che le pesantissime aspettative su questa nuova esclusiva per Nintendo Switch siano state mantenute.Super Smash Bros. Ultimate gode infatti di una valutazione di 93 sul noto sito ...

Stati Uniti : alcuni studenti scambiano il logo di Super Smash Bros. Ultimate per quello di un mirino e scoppia il panico : Ore di tensione in una scuola statunitense, quando uno studente molto appassionato di Super Smash Bros. Ultimate ha disegnato sulla lavagna della sua classe un messaggio che è stato interpretato come l'evidente minaccia di una sparatoria scolastica imminente.Il giovane si era limitato a scrivere sulla lavagna "7 dicembre, è tempo di Super Smash Bros. Ultimate", sostituendo però il nome del gioco con il suo logo. Come riferisce Resetera alcuni ...

Super Smash Bros. Ultimate - recensione : È davvero difficile non farsi sovrastare dall'abbondanza di Super Smash Bros. Ultimate. Fin dal primo avvio il gioco fornisce un'infinita serie di input visivi e sonori. È un po' come entrare in un grande parco giochi: ci si guarda intorno un po' spaesati e indecisi su dove cominciare. Come e più che nei precedenti Smash Bros., Nintendo è stata capace di creare un prodotto enorme e trasversale, che con una miriade di modalità, menù e opzioni è ...

Alle 14 non perdete la diretta dedicata a Super Smash Bros. Ultimate : La giornata di domani sarà davvero importante per tutti i possessori di Nintendo Switch dato che potranno finalmente mettere le mani su una nuovissima esclusiva appartenente a una serie ormai storica della grande N.Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile solo da domani ma nel caso in cui foste curiosi di dare un'occhiata da vicino al titolo abbiamo delle buonissime notizie per voi: quest'oggi ve lo mostreremo in diretta permettendovi di ...

Super Smash Bros. Ultimate : ecco perché Kirby è l'unico sopravvissuto nella modalità World of Light : Super Smash Bros. Ultimate può vantare una sorta di modalità storia chiamata World of Light in cui i vari personaggi sono stati rapiti da un potente nemico. l'unico sopravvissuto a questo disastro è Kirby (che avrà il compito di salvare tutti i suoi compagni) e il director del gioco ci spiega il perché di questa scelta.Come riporta Nintendo Everything, Masahiro Sakurai ha affermato che Kirby sarà l'unico sopravvissuto in quanto lui (Sakurai ) ha ...