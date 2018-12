Seat - Cina | inaugurato il centro di ricerca per le elettriche

Volkswagen Group - JAC e Seat insieme per sviluppare la mobilità elettrica in Cina : MADRID - L'elettrico Volkswagen impara il cinese. E si prepara a varcare la Grande Muraglia, dove peraltro è già presente da anni in misura superiore a tutti gli altri costruttori e...

Volkswagen Group - JAC e Seat insieme per sviluppare la mobilità elettrica in Cina : MADRID - L'elettrico Volkswagen impara il cinese. E si prepara a varcare la Grande Muraglia, dove peraltro è già presente da anni in misura superiore a tutti gli altri costruttori e...