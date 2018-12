Rimini | violenze sugli anziani in una casa di riposo | “Se suoni il campanello ti spezzo

XxxTentacion : diffuso audio in cui ammette le violenze alla compagna e altri cRimini : Il noto portale americano Pitchfork ha diffuso nel pomeriggio di ieri delle registrazioni ambientali in cui XxxTentacion confessa a dei suoi conoscenti – che al momento però non sono ancora stati identificati – di aver effettivamente commesso alcuni dei reati violenti per cui era stato accusato e stava affrontando diversi processi [VIDEO]. Si tratta di procedimenti penali che sono stati ovviamente archiviati dalle autorita' giudiziarie americane ...