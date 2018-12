Napoli | nasce il patto Europa League | garantisce il sushi

Napoli - nasce un comitato di resistenza contro il declino politico. E io lo sostengo volentieri : Quando Marco Sarracino mi ha parlato di un manifesto riformista e di un comitato di resistenza contro il declino del Paese e di Napoli, gli ho detto immediatamente: “Sì, lo sostengo volentieri”. Vivo ormai tra Napoli e l’Irpinia, conosco entrambe e avverto tutti i limiti della periferia di una grande città e delle aree interne. Se qualcuno sale in cattedra per i convegni dal titolo “torniamo nelle periferie”, a me ...

Scuola - ministro Bussetti - altro annuncio : ‘Nasce la Superiore Meridionale di Napoli’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post all’interno del quale annuncia la nascita della nuova ‘Scuola Superiore Meridionale‘: prenderà vita all’interno dell’Università Federico II. Il progetto sarà finanziato con circa 50 milioni di euro in tre anni e prevede l’assunzione di ricercatori e docenti universitari. La Scuola Superiore Meridionale organizzerà ...

A Napoli nasce “Piazzetta Juve merda” : striscioni shock contro i bianconeri! [FOTO] : “Piazzetta Juve merda”, così è stata ribattezzata una piazza in quel di Napoli, all’interno del Rione Sanità “Meglio una moglie troia o un figlio frocio che essere Juventino“, “Non l’ho uccisa perché ho scoperto che mi tradiva ma perché era Juventina“, “Il lunedì è come la Juventus, una merda” e “Salvini caccia via gli Juventini“, con tanto di disegno di una bara. ...

Napoli - scritte choc alla Sanità : ?nasce «Piazzetta Juve merda» : Una rivalità sportiva che non accenna a placarsi, soprattutto dopo gli strascichi polemici dello scorso campionato, con il Napoli a un passo dallo scudetto e il discutibile arbitraggio di...

Napoli - scritte choc alla Sanità : nasce 'Piazzetta Juve merda' : Una rivalità sportiva che non accenna a placarsi, soprattutto dopo gli strascichi polemici dello scorso campionato, con il Napoli a un passo dallo scudetto e il discutibile arbitraggio di Inter-Juve. ...

No all'ecodistretto di Napoli nord - nasce l'asse Municipalità-Comune di Casoria : Napoli - nasce l'asse con Casoria per dire no all'ecodistretto di San Pietro a Patierno. 'L'impianto per trattare i rifiuti differenziati sul territorio di San Pietro a Patierno non lo vogliamo'. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo - campionato già chiuso? Rinasce l’Empoli : Pomeriggio davvero sorprendente per quanto riguarda la tredicesima giornata del campionato della Serie A di Calcio. Al San Paolo andava sicuramente in scena la sfida più interessante, anche in chiave scudetto: il discorso però sembra essersi già chiuso dopo un terzo dei turni da disputare. I partenopei guidati da Carlo Ancelotti infatti non vanno oltre uno scialbo 0-0 davanti al pubblico di casa con il Chievo che disputa una partita molto ...

Il ritorno del megastore : la Rinascente cerca casa a Napoli : La Rinascente torna a Napoli. A dieci anni dalla chiusura avvenuta nel settembre 2008, i vertici dell'impresa commerciale più antica d'Italia, nata a Milano nel 1865, decidono...

Mestieri della scrittura e professioni dell'editoria - nasce a Napoli il primo master universitario del Sud : 'SEMA riempie uno spazio da sempre carente al Sud: una seria formazione editoriale collocata a Napoli offre l'opportunità a moltissimi giovani di non doversi spostare a Milano per entrare nel mondo ...

Napoli - i Borbone tra solidarietà e showcooking : nasce la pizza Camilla : Un weekend dai mille volti e dai mille risvolti quello trascorso a Napoli dai principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie. Momenti solenni, come quello della concelebrazione, ieri...

Nascerà un hotel di 70 stanze alla Stazione Marittima di Napoli : Per la primavera del 2019 Nascerà un albergo nella Stazione Marittima di Napoli. L'hotel occuperà il piano terra e il primo piano della storica Stazione inaugurata nel 1936, e gestita da Terminal ...

Le edicole sacre a Napoli : come nasce questa usanza? Grazie ad un prete del Settecento : In realtà l’origine di questa pratica è molto più antica, e risale ai romani. Ma fu padre Rocco, un frate domenicano originario di Massalubrense, che nel Settecento regalò ai napoletani la celebre usanza di venerare le edicole sacre disseminate in città: il motivo, una necessità pratica piuttosto che spirituale.Continua a leggere

New York celebra Napoli e nasce il museo della Pizza : che diventa così un’opera d’arte : Gli americani hanno deciso di dimostrare la loro passione per uno dei cibi più famosi del mondo aprendo un vero e proprio museo della Pizza: un’esperienza interattiva e social, che guarda alla tradizione del celebre piatto partenopeo in chiave pop. Chissà cosa ne penseranno i napoletani, di questo amore per la Pizza made in Usa.Continua a leggere