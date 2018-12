I fashion cult del 2018 da un milione e oltre di like

vanityfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Valentina Ferragni indossa le Balenciaga Triple SViktoria Rader con la Celine Plastic BagRoshelle e la felpa ChampionAlexa Chung con il completo stampato Chloé Kim Kardashian e i collant FendiElettra Lamborghini indossa le Fila Disruptor 2Giovanna Battaglia con i LouLou sunglasses di Yves Saint LaurentEleonora Carisi con la Saddle Bag di DiorFedez con la felpa Louis Vuitton x SupremeKika Osunde con la Industrial Belt di Off-WhiteBebe Rexha con le Prada Flame shoesAmi e Aya con le felpe Fendi feat. FilaCaroline Daur indossa il marsupio Nylon di PradaChiara Ferragni con la Gucci BeltMel C con la tuta KappaJennifer Lopez in total look VersaceVeronica Ferraro con i jeans lace-up SimkhaiGigi Hadid con le Reebok ClassicInstagram colpisce ancora. Nel senso che il social network dal Dna profondamente modaiolo, di anno in anno, conquista sempre maggiore autorevolezza nel decretare i...