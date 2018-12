F1 | Aldo Costa | ' Verstappen non è costante come Hamilton'

F1 – Nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

Polemica su Cristiano RonAldo ed il suo orologio di diamanti - Maurizio Costanzo sentenzia : “se lo compra e fa bene” : Cristiano Ronaldo ed il suo orologio di diamanti al centro della Polemica: sul ‘caso’ interviene Maurizio Costanzo, le parole del presentatore Dopo che si è presentato in conferenza stampa con un orologio di diamanti dal valore di 2 milioni di euro, Cristiano Ronaldo è stato al centro di chiacchiere da bar. È giusto che CR7 sfoggi così la sua ricchezza? È giusto che un calciatore della sua levatura dia quest’esempio? A ...

Zeman : 'Juve senza rivali - con RonAldo deve giocare Douglas Costa' : Zdenek Zeman , ex allenatore di Lazio , Roma e Pescara , parla a RMC Sport : 'Roma? È una piazza importante anche ora che le cose non stanno andando come si pensava. Il problema per un allenatore è rimanerci tanto tempo sulla panchina della Roma. Il problema della ...

Soldi alle regioni - un vAldostano costa allo Stato il triplo di un lombardo : Lo Stato spende per ogni cittadino lombardo 2.503 euro, rendendo la regione con l'economia più sviluppata del Paese fanalino di coda di questa classifica.

Ogni vAldostano 'costa' allo Stato 9.338 euro - quasi tre volte più di un ligure : Roma - Ogni abitante valdostano nel 2016 è 'coStato' allo Stato 9.388 euro, quasi 4 volte di più di un lombardo, fermo a 2.503 euro. È quanto risulta dagli ultimi dati della Ragioneria dello Stato ...

Juve - Cristiano RonAldo in gol contro il Chieri. Si rivede Douglas Costa - dubbio Dybala per il Genoa : Cristiano Ronaldo scalda i motori in vista del doppio impegno della Juventus con Genoa e Manchester United . Nella partitella giocata alla Continassa contro il Chieri , formazione di Serie D, il ...

Juventus - RonAldo in gol in amichevole : si rivede Douglas Costa : Chieri battuto 2-1 alla Continassa. Allegri ha testato i recuperi anche di Rugani, De Sciglio e Spinazzola

Juve - quanto costa RonAldo! Sì - ma ai tifosi... : Ultras in fermento per il caro-biglietti. Ultimo caso? Per seguire la trasferta contro il Milan servono 75 euro!