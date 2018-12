Danza | al Teatro Nuovo di Torino arriva ' Lo Schiaccianoci'

Al Teatrone il 38mo Galà della Danza con 14 star internazionali : Il Galà della danza , che ogni 8 dicembre coniuga arte, spettacolo e solidarietà porta in scena per la sua 38edizione i migliori nomi internazionali del balletto che si esibiscono a titolo gratuito ...

Dal cinema alla Danza al teatro - tutti pazzi per Don Chisciotte : Primo romanzo dell'era moderna, più di quattro secoli dopo 'Don Chisciotte ' è sempre attuale. Forse perché la sua pazzi a è così moderna? O perché Don Chisciotte non è per nulla pazzo ma è solo più ...

Asd Judo Frascati - ecco le novità salsa e Danza del ventre. E l’hip hop riscuote applausi a teatro : Roma – L’Asd Judo Frascati continua ad allargarsi. Non solo attività agonistiche, ma anche tante iniziative particolari per il club del maestro e presidente Nicola Moraci. Le ultime novità sono il corso di danze caraibiche (salsa, bachata, rueda, afro, rumba, son…) e quello di danza del ventre che si tengono presso la palestra Tusculum Sport Center in via Santi Filippo e Giacomo 30 a Frascati. Il corso di salsa sta riscuotendo grande ...