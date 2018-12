Carenza di vaccini anti influenzali in tutta Italia Crisi al Centro Nord

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Iscarseggiando in molte regioni d', soprattutto al. È questa la situazione rilevata dal bollettino Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità, a circa una ventina di giorni dall'inizio della campagna di prevenzione. Questava a colpire soprattutto gli anziani Over 65, che senza le scorte delle Asl dovranno pagare - se lo trovano - un vaccino che dovrebbero avere di diritto, e gratis. A mancare è il vaccino più richiesto, il quadrivalente. Non è ancora troppo tardi per vaccinarsi, ma con il picco che dovrebbe essere a Gennaio molte persone rischiano di rimanere fuori dalla copertura vaccinale.Si può dire che questaderiva dai dati dello scorso anno, quando si erano ridotte le vaccinazioni. Le Asl si trovarono con molte scorte avanzate. Per questo, quest'anno hanno ridotto le richieste. ...