Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 07 | 30

IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA BOCCEA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO STESSO. TRAFFICO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A Roma DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INDICENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CAPANNELLE HA CREATO INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI IN ENTRATA ALLA CAPITALE SEMPRE VERSO Roma, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SULLA STESSA COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA. DISAGI ANCHE SULLA CASSIA BIS CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGOO LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA. PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA Roma FIUMICINO. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E LA RUSTICA. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA CASAL DEL MARMO E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E NOMENTANA ANCHE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E LA A91 Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO A CASTEL GIUBILEO SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E RomaNINA, PIU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO Roma URBE E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E RomaNINA, PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA TOR BELLA MONACA E RUSTICA. MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA Roma TERAMO. SI PROCEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTEI AVVENUTI IN PRECEDENZA CODE RESIDUE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO ,MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E’ STATA RIPRISTINATA LA CIRCOLazioNE SU 3 CORSIE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DUE INCIDENTI CREANO FORTI DISAGI TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO E TRA TORRE ANGELA E RomaNINA,IN QUESTO CASO NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA CODE PER TRAFFICO TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA, CI SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...