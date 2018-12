Tragedia a Napoli | neonato muore nel sonno

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Una città sotto choc per la morte improvvisa di un, deceduto questa notte nel. Ad Agerola, in provincia di, l"intera comunità è sconvolta per il tragico evento. Il piccolo, primogenito di una coppia molto giovane, ha cessato di vivere poco dopo le 3 del mattino. Il padre e la madre del bambino si sono preoccupati perché ilnon si svegliava per la poppata e solo allora si sono accorti che stava male.A nulla però sono serviti i soccorsi chiamati immediatamente dalla giovane coppia. Quando è arrivata l"ambulanza del 118 ilgià non respirava più e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.I genitori, che lavorano entrambi nel piccolo Comune del Napoletano, sono affranti e vogliono vederci chiaro sull"improvvisa e inaspettata dipartita del loro primo figlio. Nelle prossime ore chiederanno alle autorità competenti che venga eseguita ...