Mina senza rivali | con il nuovo album svetta in classifica

Natale senza luMinarie negli ospedali sardi : Non ci saranno luminarie quest’anno per Natale negli ospedali sardi. Lo prevede una circolare del Servizio tecnico sulla sicurezza antincendio

Pripyat - città fantasma di ernobyl da 30 anni senza elettricità - illuMinata per un giorno : Lo scopo dell'istallazione artistica non è soltanto raccontare al mondo della tragedia di ernobyl nel linguaggio dell'arte contemporanea, ma anche attirare l'attenzione sulla percezione acritica ...

NBA – Si ferma Markelle Fultz : visita specialistica alla spalla e assenza a ‘tempo indeterMinato’ : Ancora uno stop per Markelle Fultz: il playmaker dei Philadelphia 76ers sarà costretto a saltare le prossime partite per sottoporsi ad una visita specialistica e capire la natura del suo problema alla spalle Scelto con la first pick del Draft 2017, Markelle Fultz avrebbe dovuto essere uno dei principali protagonisti del nuovo corso dei Sixers ma, un po’ di sfortuna e qualche problema fisico di troppo lo hanno fortemente frenato in ...

Foligno - ladri rubano tutori a bimbo disabile. Appello della mamma : “Senza non può camMinare” : Alessandra Silvestrini, mamma di un bambino disabile di due anni, ha lanciato un Appello affinché i ladri dei tutori usati dal figlio per camminare li restituiscano: "Per rifarli servono due mesi e senza mio figlio non può camminare".Continua a leggere

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche senza doMinare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...

BAKE OFF ITALIA 2018/ Diretta ed eliMinato : rielaborazione della torta senza glutine dell'ex vincitore Carlo - IlSussidiario.net : BAKE Off ITALIA 2018, Diretta ed eliminato 16 novembre: nuove e complicate sfide per i concorrenti, chi conquisterà il grembiule blu?

Senza lavoro Minaccia di darsi fuoco : ANSA, - BRINDISI, 14 NOV - Un uomo di 41 anni, padre di tre figli, è entrato all'interno del palazzo del Comune di Brindisi e ha minacciato di darsi fuoco chiedendo un lavoro. Aveva con sé una tanica ...

«Mi dispiace - senza RoMina non è felicita» - Al Bano criticato per il video del concerto a Mosca : Che Al Bano e Romina siano nell’immaginario collettivo la coppia più bella del mondo è assodato, tuttavia le esigenze personali dell’artista di Cellino San Marco e quelle dell’ex moglie spesso non coincidono così capita che a Mosca durante un concerto gremito di fan, il Carrisi si sia esibito senza la sua storica spalla e abbia deluso le aspettative. Al posto dell'ex moglie, nelle immagini appare un'altra cantante che intona le note dello ...

Grande Fratello Vip - insulti e Minacce di morte per difendere Francesco Monte : una vergogna senza pari : Costretta a chiudere il suo profilo Instagram per aver detto la sua opinione. È quello che è accaduto alla figlia di Bobby Solo , Veronica Satti . La ragazza, durante la puntata del 9 novembre di ...

Riace - il vice di Lucano scrive al ViMinale : “Senza soldi e con chiusura Sprar rischi per la gestione dei migranti ospiti” : Riace vuole guardare avanti, voltare pagina dopo la bufera politica e giudiziaria che ha travolto il Comune e concentrarsi su un modello di accoglienza senza soldi pubblici. E’ la linea indicata già dopo la revoca dei finanziamenti da parte del ministero dal sindaco sospeso Mimmo Lucano, che ora ha il divieto di dimora per l’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e presunte irregolarità in un appalto per il ...

Domenica Live - 'lo zampino di RoMina Power e Mara Venier dietro l'assenza di Albano Carrisi da Barbara D'urso' : Lo zampino di Romina Power e di Mara Venier nella 'buca' data da Albano Carrisi a Barbara D'Urso ? La teoria, clamorosa, prende piede sui social. Carmelita, a Domenica Live , ha spiegato cos'è ...

Torino : D'Uva-Patuanelli - Minacce ad Appendino da perseguire senza tentennamenti : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - “Solidarietà a Chiara Appendino, la vergognosa lettera contenente minacce, indirizzate a lei e alla sua famiglia, è un gesto gravissimo che va perseguito per vie legali senza alcun tentennamento. Chiara sta svolgendo con grande determinazione il suo lavoro, per il bene di