Coldiretti | per quasi 6 italiani su 10 l’UE tratta l’Italia peggio degli altri Paesi

Coldiretti - dati Istat sulle condizioni di vita : 2 - 7 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie relative all’anno 2017. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso l’accesso ...

Coldiretti Lombardia : rischio idrogeologico per 4 Comuni su 5 : Secondo Coldiretti, in Lombardia sono oltre 4 su 5 i Comuni dove il potenziale rischio idrogeologico è medio-alto: il dato emerge da un’analisi effettuata su dati Ispra, divulgata in occasione della Giornata Mondiale del suolo che si celebra oggi. In Lombardia su 1.524 Comuni quelli più esposti a frane e alluvioni sono infatti 1.287 (pari all’84,4%), per un totale di oltre 470 mila abitanti. Solo tra ottobre e novembre, evidenzia ...

Agricoltura - Coldiretti : scatta la corsa all’oscar per 55mila giovani italiani : scatta la corsa all’oscar per 55mila giovani italiani che hanno investito in Agricoltura, protagonisti di un cambiamento epocale che vede le nuove generazioni sognare un futuro in campagna. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base di dati Infocamere, in occasione del via all’oscar Green 2019, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani – ...

Coldiretti : le mani della “Cupola” nel piatto degli italiani - affari per 21 - 8 miliardi : Dalle aziende agricole alla grande distribuzione fino ai ristoranti le mani della Cupola nel piatto degli italiani fanno affari per 21,8 miliardi di euro con attività che riguardano l’intera filiera del cibo e impattano sui prezzi e sulla sicurezza alimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’indagine della dda di Palermo che ha disposto il fermo di 46 persone tra cui il nuovo capo dell’organizzazione. ...

Smog - Coldiretti : stop auto perché solo 31 mq di verde a testa : Roma, 4 dic., askanews, - A favorire lo Smog nelle città è l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le ...

Clima - Coldiretti : “Summit della COP 24 nell’anno più caldo di sempre per l’Europa” : La responsabilità del Summit di Katowice è aumentata da un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, in occasione del Summit sul Clima (Cop 24) in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti della ...

Natale : Coldiretti - shopping al via per 1 italiano su 3 : Un italiano su tre (32%) effettua lo shopping di Natale nelle prime due settimane di dicembre in cui si concentrano gli acquisti di fine anno, nonostante le promozioni del black friday abbiano spinto in tanti ad anticipare. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle spese di Natale 2018 che salgono complessivamente in Italia a 541 euro a famiglia, il 3% in piu’ dello scorso anno sulla base dei dati Deloitte. L’aumento del budget ...

Crollo ponte Morandi - Coldiretti : a Genova danni per 100 milioni ad agroalimentare e pesca : Si aggirano sui 100 milioni di euro i danni diretti ed indiretti all’agroalimentare e alla pesca in Liguria causati dal Crollo del ponte Morandi a Genova e dal maltempo: lo stima Coldiretti in riferimento alle conseguenze dei disastri che hanno colpito la regione da est a ovest, dalle montagne al mare, in occasione della mobilitazione #iostoconlaLiguria con oltre un migliaio di agricoltori, allevatori e pescatori che insieme a tanti ...

Australia - Coldiretti : “In Italia Chianina super gigante kikers” : In Italia viene allevata la razza bovina Chianina che è la più grande al mondo, tanto che con i tori raggiunge le 1,6 tonnellate di peso e i due metri di altezza al garrese mentre le mucche, dal manto candido, pesano mediamente 800-900 chili anche se spesso arrivano oltre la tonnellata. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la vicenda di Kickers un manzo di razza frisona che è sfuggito al mattatoio dove era destinato perché pesa 1,4 ...

Coldiretti - dl sicurezza : scongiurata burocrazia per oltre 700mila aziende agricole : “Il positivo via libera all’esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia per le domande di fondi europei inferiori ai 25mila euro evita il rischio di un blocco dei pagamenti che avrebbe colpito oltre settecentomila aziende agricole“: ad annunciarlo è la Coldiretti dopo il voto alla Camera del Decreto sicurezza che, tra gli altri provvedimenti, ha disposto “la proroga a tutto il 2019 della ...

Cozze ‘alla diossina’ - Coldiretti : “Bene l’operazione della Capitaneria” : “Bene l’operazione congiunta di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto di Taranto. Il comparto della pesca e dell’acquacoltura in provincia di Taranto va salvaguardato e promosso perche’ la filiera ittica e’ il secondo comparto per importanza che conta 384 imprese attive, ossia il 20,9% sul totale provinciale”. Lo afferma il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, commentando l’operazione che ...

La FAO e la Coldiretti uniscono le forze per promuovere diete più sane : La FAO e la principale organizzazione di agricoltori italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti), hanno unito le forze per contribuire alla realizzazione di Fame Zero e per promuovere diete più sane per tutti. Un accordo firmato oggi dal Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, e il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, apre la strada ad azioni congiunte per promuovere un’agricoltura sostenibile, ...

Agricoltura - l'allarme di Coldiretti : 'Speso appena il 12% dei fondi europei per la programmazione' : ... presidente di Coldiretti Marche Tutto ciò che non sarà speso non solo comprometterà la dotazione futura, ma impedirà all'economia più strategica del nostro territorio di crescere, radicarsi, ...

Turismo - Coldiretti : “A tavola 1/3 della spesa per le vacanze in Italia” : Oltre 1/3 della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il report sul Turismo enogastronomico elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo a cura dell’Ufficio Studi Enit – Agenzia Nazionale del ...