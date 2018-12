Sorpreso da Di Maio | l' aria è cambiata Intervista a Paolo Agnelli | leader

Di Maio : “Salvini crea tensioni inutili - sono Sorpreso dalla polemica di oggi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice "sorpreso" dalla polemica nata oggi con il leader della Lega e alleato di governo, Matteo Salvini, sul caso degli inceneritori. Di Maio sottolinea "che questo tema non è nel contratto di governo e non vedo perché creare tensioni inutili per una cosa che non essendo nel contratto non si può fare e non si farà".Continua a leggere