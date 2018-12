Lila L’amica geniale | l’attrice Gaia Girace | “Sono entrata in crisi”

Il finale de L’Amica Geniale in onda il 18 dicembre : Elena e Lila - dalla violenza sessuale al matrimonio : Il finale de L'Amica Geniale è dietro l'angolo anche in Italia. Dopo l'ottimo successo che ieri sera ha riscontrato negli Usa su HBO, anche il pubblico di Rai1 si può mettere comodo per assistere al gran finale che regalerà ad una delle protagoniste un matrimonio o, almeno, si spera. Non mancheranno gli intoppi e nemmeno le violenze che le due giovani protagoniste dovranno subire. Se fino a questo momento non sono mancate le polemiche, ...

L’amica geniale - anticipazioni ultima puntata : il matrimonio di Lila : anticipazioni L’amica geniale, ultima puntata: la delusione di Elena L’amica geniale sta per volgere al termine: martedì 18 dicembre andrà in onda l’ultima puntata della fiction tratta dal best-seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo. Cosa accadrà nell’ultima puntata de L’amica geniale? Lila e Lenù non sono più due bambine. Elena si sente brutta e goffa e a scuola non è più la prima della classe. ...

L’amica geniale - le nuove Lila e Lenù nella puntata del 4 dicembre : anticipazioni : Nuovi equilibri modificano la vita del rione e tra i vicoli Lila e Lenù crescono. Dopo il successo di pubblico delle prime due puntate, torna martedì 4 dicembre su Rai la fiction con due nuovi episodi “Le metamorfosi” e “La smarginatura” e con due nuove attrici che impersonano Lila e Lenù da adolescenti. L’amica geniale, Le metamorfosi: anticipazioni Nel primo episodio dal titolo “Le metamorfosi”, con ...

L’amica geniale : paura sul set. Elena e Lila svelano : “E’ stata dura” : L’amica geniale: le attrici che interpretano Lila ed Elena svelano la loro paura E’ la fiction-evento del momento L’amica geniale, diretta da Saverio Costanzo, uno dei figli che Maurizio Costanzo ha avuto da un precedente matrimonio. Ambientata a Napoli, la nuova fiction di grandissimo successo di Rai1, in onda ogni martedì sera, narra la storia di Elena e Lila, due bambine poi diventate adolescenti e interpretate, nella ...

L’Amica Geniale - la “Ferrante fever” colpisce ancora : Lila e Lenù adolescenti e costrette a dividersi conquistano tutti : La “Ferrante fever” colpisce ancora. I due nuovi appuntamenti, “Le metamorfosi” e “La smarginatura”, andati in onda martedì sera sono stati seguiti su Twitter da migliaia di cinguetti corredati dall’hashtag #lAmicaGeniale. Gli episodi, così come era accaduto per i primi due, seguono pedissequamente il romanzo, accompagnando Lila e Lenù dall’infanzia all’età adolescenziale. La prima scena è quasi surreale. Con ...

Anticipazioni L’amica geniale : Elena e Lila si devono allontanare : L’amica geniale: Anticipazioni della terza puntata L’amica geniale, la serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo scritto da Elena Ferrante, è una fiction destinata a segnare la storia della televisione. Non solo per gli ottimi ascolti ottenuti, ma anche per il talento delle quattro giovani protagoniste che interpretano Lila e Lenù bambine e in età adolescenziale. Due […] L'articolo Anticipazioni L’amica geniale: ...

Giovanni Amura ne L’Amica Geniale è Stefano Carracci : il figlio di Don Achille si interessa a Lila : Le nostre giovani protagoniste stanno per diventare donne e tra studio, lavoro e nuovi amori ci terranno compagnie nelle nuove puntate insieme a Giovanni Amura ne L’Amica Geniale. Toccherà a lui prestare il volto alla versione adolescente del figlio del defunto Don Achille (Antonio Pennarella) in queste nuove puntate della serie con la possibilità di diventare nuovo interesse amoroso di Lila Cerullo. Quello che una volta era il figlio del ...

Gaia Girace ne L’Amica Geniale è Lila Cerullo adolescente al posto di Ludovica Nasti : Gaia Girace ne L’Amica Geniale è Lila Cerullo. La giovane dalla mente brillante non avrà più il volto della piccola bambina napoletana che ha conquistato tutti nella prima puntata, Ludovica Nasti, ma quello dell’adolescente Gaia attrice 15enne originaria di Vico Equense alla sua prima esperienza ma, adesso, sicura di voler intraprendere questa strada. L’attrice frequenta il liceo linguistico a Meta e fino a questo momento ...

L’amica geniale attrici Lila e Lenù : come e perché sono state scelte dal regista : Chi sono le attrici de L’amica geniale e come sono state scelte dal regista Saverio Costanzo L’amica geniale, tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, è la fiction del momento. Merito non sono della storia avvincente ma pure delle attrici protagoniste, tutte minorenni e fino ad oggi sconosciute al grande pubblico. Ma in che modo il […] L'articolo L’amica geniale attrici Lila e Lenù: come e perché sono state ...

Elvis Esposito è Marcello Solara ne L’Amica Geniale : la sua famiglia “comanda” nel quartiere ma lui vuole la mano di Lila : Elvis Esposito è Marcello Solara ne L’Amica Geniale. Bello, con gli occhi profondi e dallo sguardo da dannato, sarà proprio uno degli scagnozzi di Ciro l’Immortale in Gomorra a prestare il volto alla versione adolescente di Marcello, uno dei figli dei Solara coloro che sono proprietari del bar in cui si ritrovano i camorristi e gli stessi che hanno fatto fuori Don Achille e la famiglia Carracci per prendere il loro posto.Elvis ...

Chi è Lila (adolescente) de “L’amica geniale”. Gaia Girace - tutto sull’attrice : Il ruolo che le è stato assegnato sembra ritagliato apposta per lei. Gaia Girace, la giovanissima attrice scelta per interpretare Lila Cerullo da adolescente nella serie di Rai 1 tratta da “L’amica Geniale” di Elena Ferrante, è molto simile a come milioni di lettori hanno immaginato il personaggio leggendo il romanzo. Come richiesto da Elena Ferrante, la ragazza non è un’attrice professionista e il suo primo lavoro è stata proprio la fiction di ...

L’Amica Geniale - Seconda Puntata : Un’Esperienza Terribile per Lila! : L’Amica Geniale trama Seconda Puntata: Don Achille è morto e il controllo del rione passa alla famiglia Solara. Elena si fidanza con Gino, mentre Lila invitata ad una festa da Stefano sarà coinvolta in uno spiacevole evento! L’Amica Geniale con le sue due piccole protagoniste Elena e Lila ha rapito i cuori dei telespettatori che si sono appassionati alla fiction targata Raiuno fin dal primo episodio. Nel secondo appuntamento de L’Amica Geniale ...