Juventus | Allegri | ' ' Niente scuse | primo posto fondamentale' '

Young Boys-Juventus - Allegri : “Vogliamo vincere il girone” : Allegri CONFERENZA – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare la gara e martedì […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri: “Vogliamo vincere il girone” proviene da Serie A ...

Young Boys-Juventus - le probabili scelte di Allegri : turno di riposo per Chiellini : La Juventus targata Cristiano Ronaldo in campionato sta avendo un ruolino di marcia da record, avendo conquistato ben 43 punti a fronte dei 45 a disposizione. Anche in Champions League la cavalcata dei bianconeri finora è stata ottima, con 4 vittorie ottenute in cinque partite e una sola sconfitta, quella interna con il Manchester United, rimediata soltanto negli ultimi minuti di gioco. A causa del passo falso con i Red Devils, i bianconeri sono ...

Juventus - Allegri non si accontenta 'Complimenti - ma adesso prendiamo il primo posto nel girone' : TORINO - Il cadavere del campionato, ammazzato per l'ennesima volta dalla Juventus, era ancora caldo e già Allegri si concentrava sulla prossima vittima da stecchire: 'I complimenti ai ragazzi sono d'...

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Juventus - Allegri : "Meglio nei secondi 45'. Mandzukic sempre decisivo' : Contento a metà, Max Allegri commenta con soddisfazione la vittoria nel derby d'Italia ma sottolinea anche alcune lacune dei suoi: 'Nel primo tempo siamo stati un po' bloccati, e l'Inter ci ha messo ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Juventus - Allegri soddisfatto : “Tre punti in meno per lo scudetto - Cancelo e Mandzukic…” : Al termine del big match della quindicesima giornata tra Juve e Inter, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Buona partita, nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà. Avendo 3 giocatori a metà campo non riuscivamo a prenderli. Gli errori nostri nel primo tempo hanno determinato le loro palle gol. Poi mettendo Mandzukic a sinistra abbiamo fatto una partita diversa sia come ...

Juventus-Inter - le formazioni ufficiali : Allegri conferma le scelte della vigilia - novità per Spalletti : Juventus-Inter, le formazioni ufficiali – La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare ...

Juventus-Inter - formazioni : Allegri cambia modulo - novità in attacco : JUVENTUS INTER formazioni- L’Allianz Stadium si prepara ad attendere la super sfida di questa sera tra Juventus e Inter. Appena conclusa la rifinitura della Juventus, la quale si è svolta all’Allianz Stadium. Allegri sarebbe pronto a cambiare tema tattico puntando forte sul 4-3-1-2. Dybala agirà alle spalle delle due punte le quali saranno Cristiano Ronaldo […] L'articolo Juventus-Inter, formazioni: Allegri cambia modulo, ...