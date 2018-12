Ilary Blasi non dimentica e non perdona Fabrizio Corona | “Poteva saltare il matrimonio e

Ilary Blasi svela il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 : Grande Fratello Vip: stasera Ilary Blasi annuncia il vincitore Cresce l’attesa per la finale del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera luedì 10 dicembre in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi annuncia il vincitore del Grande Fratello Vip: l’erede di Daniele Bossari sarà uno tra Francesco Monte, Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Walter Nudo, Stefano Sala e Benedetta Mazza. Questi ultimi due, più che amici e meno che ...

“Tutto finito”. Ilary Blasi - la voce che girava adesso è certezza. Che botta : Ciclone su Ilary Blasi, la signora Totti infatti sarebbe prossima a un clamoroso passo indietro.Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumor secondo il quale la conduttrice del reality di Canale 5 si prenderebbe un anno sabbatico da Mediaset alla fine di questa terza edizione. I più maliziosi avrebbero giustificato la presunta scelta con il fatto che il Gf Vip non avrebbe ottenuto lo stesso successo dello scorso anno. Ma ora ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il ritiro dalla televisione? La bomba della sua agenzia : eppure... : Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione: Ilary Blasi , si diceva, vorrebbe prendersi un anno di pausa dalla televisione, rinunciando anche alla condizione dell'eventuale prossima edizione del ...

Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? L'agenzia della conduttrice svela la verità : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip ? Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumor secondo il quale la conduttrice del reality di Canale 5 si prenderebbe un anno sabbatico da ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini e la rovinosa gaffe : come smonta il reality condotto da Ilary Blasi : Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi ? Bocciato anche da Alfonso Signorini . Già, perché il re del gossip, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 , si è lasciato sfuggire cosa pensa davvero della ...

Ilary Blasi si racconta e spiega perché ha attaccato Fabrizio Corona in diretta TV : Una Ilary Blasi a 360 gradi racconta i motivi reali del suo attacco a Corona e torna a parlare dei periodi bui creati proprio dal paparazzo prima delle sue nozze Ilary Blasi per colpa di Fabrizio Corona avrebbe potuto perdere il figlio primogenito Cristian e annullare le nozze. Per questo in tv lo ha attaccato duramente e quando l’ex re dei paparazzi ha cominciato a replicare urlandole contro, ha abbassato l’audio del suo microfono. ...

Grande Fratello Vip - coltellata vip a Ilary Blasi : 'Una roba da cani e porci' : No, il Grande Fratello Vip non piace più a Marina La Rosa , protagonista del reality nella versione 'normale' ormai quasi 20 anni fa. Intervistata a Mai dire talk , infatti, riferendosi al reality di ...

Ilary Blasi - la confessione choc : 'Il presunto scoop di Fabrizio Corona? Ho rischiato di perdere il bambino' : 'Gli ho voluto ricordare che all'epoca del suo presunto scoop ero incinta di quattro mesi , alla vigilia delle nozze . Poteva saltare il matrimonio erischiavo di perdere il bambino '. Ilary Blasi in ...

Lite Ilary Blasi- Fabrizio Corona - Alfonso Signorini svela il dietro le quinte e la reazione di Totti : Continua a far parlare la Lite fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona durante una diretta del Grande Fratello Vip, programma seguito in diretta da Leggo.it, in cui l?ex re dei paparazzi era andato...

Ilary Blasi non perdona Corona : "Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il bambino" : Impossibile per Lady Totti dimenticare i difficili momenti vissuti dopo il presunto scoop del tradimento lanciato dall'ex re...

LITE Ilary Blasi E FABRIZIO CORONA/ Alfonso Signorini : "Io non avrei tirato fuori questa cosa…" - IlSussidiario.net : ILARY BLASI e la LITE con FABRIZIO CORONA: "Nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate". E sul matrimonio con Francesco Totti...