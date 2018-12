Francesco Monte piange e fa una confessione su Giulia Salemi

Grande Fratello Vip 3 – La Finale (15° puntata) del 10 dicembre 2018 – Eliminata Benedetta Mazza. 5° Francesco Monte. : Finale, 15° e ultima puntata per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Iniziato lo scorso 24 settembre, dopo oltre due mesi e mezzo il reality giunge a conclusione. Un’edizione caratterizzata, per la prima volta, da raddoppi con due puntate settimanali. Per ben 3 volte, a settimane alterne, il programma è andato in […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – La Finale (15° puntata) del 10 dicembre 2018 – Eliminata ...

Francesco Monte rinato grazie a Giulia Salemi : “Con Cecilia non ero così” : Gf Vip, Francesco e Giulia: ora sono una vera coppia. Addio, Cecilia! Francesco Monte ha finalmente fatto chiarezza sui suoi sentimenti. Ha capito che Giulia Salemi è una persona speciale, per lui. grazie a lei, è riuscito a mettere da parte i ricordi negativi legati alla sua storia con Cecilia Rodriguez. Francesco si è spinto […] L'articolo Francesco Monte rinato grazie a Giulia Salemi: “Con Cecilia non ero così” proviene da ...

Andrea Mainardi passa alla storia : batte Francesco Monte al televoto : Andrea Mainardi è andato in sfida diretta contro Francesco Monte per stabilire la permanenza nella Casa. Tutto in modo provvisorio, dato che ad uno ad uno i concorrenti rimasti in gara verranno eliminati fino all’annuncio del vincitore. Andrea Mainardi però ha riscosso un grande applauso da parte del pubblico italiano: suo il merito di aver fatto fuori uno dei concorrenti più favoriti di quest’edizione del Grande Fratello Vip ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : 'Teresanna si è rifatta una vita dopo di me' : Francesco Monte è uno dei finalisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ha regalato tante emozioni al pubblico grazie alla sua relazione altalenante con la coinquilina Giulia Salemi, la quale ha dichiarato che l'attenderà a braccia aperte quando terminerà il reality. Sembra che Francesco abbia intenzioni serie con lei, in quanto ha dichiarato di sentire la sua mancanza. Durante la sua permanenza all'interno della casa ha menzionato ...

Grande Fratello Vip 2018 - finale in diretta : Francesco Monte contro Andrea Mainardi : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte non rivedrà subito la Salemi : Siamo giunti alla fine del reality più discusso della televisione italiana, e stasera finalmente sarà annunciato il vincitore tanto atteso di questa terza edizione della casa più spiata d’Italia. In attesa della finale, i coinquilini si sono confidati tra di loro riguardo ciò che accadrà al di fuori di questa avventura. Purtroppo, per l’influencer Giulia Salemi sembra che la attende l’ennesima delusione d’amore, ovviamente in merito alla futura ...

Grande Fratello Vip : Lory elogia Francesco Monte e attacca Silvia - Stefano e Andrea : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda stasera con l'attesissima ultima puntata. Le ultime novità si soffermano su Lory Del Santo, l'ultima eliminata dalla casa di Cinecittà. La showgirl, infatti, ha rilasciato un'intervista ad Ultime Dalla Casa dove ha asfaltato quasi tutti i suoi compagni di avventura, riservando solo parole di stima nei confronti di Francesco ...

Grande Fratello Vip 2018 - la diretta della finale : Francesco Monte scarica Giulia Salemi - Walter Nudo in crisi : Subito dopo Striscia la Notizia andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2018 , che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it . Come sempre tanti gli argomenti da trattatare, ma in ...

Grande Fratello Vip : chi vincerà tra Walter Nudo - Andrea Mainardi - Silvia Provvedi e Francesco Monte? : Ci siamo: mancano ancora poche ore e poi l’edizione numero tre del “Grande Fratello Vip” avrà il suo vincitore. Questa sera, 10 dicembre, su Canale 5 andrà in onda la finale del reality condotto da Ilary... L'articolo Grande Fratello Vip: chi vincerà tra Walter Nudo, Andrea Mainardi, Silvia Provvedi e Francesco Monte? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte in crisi prima della finale : alta tensione - raptus sotto alla doccia : Il giorno del giudizio, per Francesco Monte al Grande Fratello Vip . Già, il giorno della finalissima che decreterà il vincitore, nella diretta condotta da Ilary Blasi su Canale 5. E Monte è proprio ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte non ha dubbi : «Uscito dalla casa - non dormirò con Giulia» : Mancano poche ore alla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip e Francesco Monte ha le idee chiare su come passerà la notte dopo essere uscito dalla casa più spiata...

GfVip : Francesco Monte non rincontrerà Giulia Salemi nell'immediato : A poche ore dalla messa in onda della puntata finale del 'Grande Fratello Vip', il reality show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore, è emersa un'importante indiscrezione, rivelata da Francesco Monte sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, concernente il rapporto che quest'ultimo ha instaurato con la modella persiana Giulia Salemi. Nello ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo e le parole pesantissime su Francesco Monte : 'Sei andato all'inferno - ora...' : A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip , Walter Nudo spende parole pesantissime nei confronti di Francesco Monte : 'Ti sei buttato nell'inferno. E ci vuole coraggio', ha affermato Nudo, ...

Francesco Monte 'allontana' la Salemi anche dopo il reality : 'La vedo martedì' : La terza edizione del Grande Fratello VIP 3 sarà ricordata soprattutto per l'infinito tira e molla tra Giulia Salemi e Francesco Monte, un tira e molla che ha tenuto banco per quasi tutta la durata del reality. Oggi, a poche ore dalla proclamazione del vincitore, sul web sta serpeggiando un gossip che sembra mettere in discussione il futuro della coppia nata nella Casa più spiata d'Italia. Il pugliese, parlando con gli altri finalisti, ha ...