Si ustiona alla fonte Bollente di Acqui Terme e fa causa al Comune | Non

Ubriaco alla guida - il camion si ribalta e si incendia : pene ustionato - medici glielo amputano : La vita di Joseph Green, 34enne americano dell'Indiana, è cambiata in pochi secondi dell'aprile del 2006. L'oramai ex camionista aveva bevuto qualche birra a cena con la famiglia e poi si era fermato al bar per qualche drink, prima di mettersi di nuovo alla guida del mezzo...Continua a leggere