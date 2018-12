Sampdoria | Saponara e l' esultanza osé | Colpa di Tonelli!

Sampdoria - le immagini dell esultanza scomposta di Saponara : “Fortunati - ma se non ci credi…” [FOTO e VIDEO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Lazio-Sampdoria - l’esultanza di Saponara diventa… hot : il tifoso gli abbassa le mutande e lo palpa! [FOTO] : Riccardo Saponara segna un gol pazzesco a tempo ormai scaduto e l’esultanza diventa… hot: un tifoso gli abbassa le mutande e lo palpa La storia del calcio è piena zeppa di esultanze sfrenate, quella di Riccardo Saponara, avvenuta dopo un incredibile gol di tacco segnato al 100′ durante Lazio-Sampdoria, è solo l’ultima di una lunga lista. L’esultanza del trequartista blucerchiato ha però una piccola ...

Lazio-Sampdoria - gol pazzesco di Saponara al 100' : il colpo di tacco al volo è incredibile! [VIDEO] : Finale incredibile all’Olimpico: la Sampdoria agguanta il pareggio al 100′! Saponara firma un incredibile gol di tacco Finale per cuori forti all’Olimpico di Roma. La Lazio rimonta l’iniziale svantaggio del primo tempo e segna il gol del 2-1 su rigore con Ciro Immobile, al 96′! Partita ormai finita, ma grazie al prolungarsi del recupero, la Sampdoria ha un’ultima chance: su un pallone lungo, letto in ...

Sampdoria - Saponara : 'Ho dimostrato a Giampaolo che può contare su di me' : ... 'Ho cercato di dare tutto quello che avevo, perché nelle ultime tre partite ero stato in panchina e avevo voglia di dimostrare a Giampaolo che può contare su di me ' ha detto a Rai Sport il ...

Sampdoria - Saponara : 'Non riesco nemmeno a immaginare il derby; quell'Inter-Milan...' : Da dieci giorni stiamo lavorando su questa partita' ha raccontato Saponara a La Gazzetta dello Sport . ' Difficile immaginarla, ma so che l'atmosfera sarà incredibile . Contro un Genoa, fra l'altro, ...

Sampdoria - Saponara : 'Con il Milan tolti dei sassolini dalle scarpe - qui ho fiducia incondizionata' : Avevo un po' di sassolini nelle scarpe da tempo ' ha spiegato a Sky Sport . Saponara comunque resta piuttosto critico sul match: 'Sono mancate diverse cose, al di là del buon primo tempo. Non siamo ...

Milan-Sampdoria 3-2 : gol di Cutrone - Saponara - Quagliarella - Higuain e Suso : Segna, soffre, trema, ma alla fine porta a casa tre punti. Il Milan torna al successo, piegando 3-2 a San Siro la Sampdoria in una partita ricca di emozioni. Cutrone dopo 17' sembra esorcizzare le ...

Sampdoria - Saponara : 'Sono pronto a tornare - tra Icardi e Higuain...' : Riccardo Saponara , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport : ' Ora sto bene, sono pronto a tornare già da lunedì col Sassuolo per dare il mio contributo ai miei compagni . Il derby Inter-Milan? Del Milan ho tanti ricordi, dura scegliere tra Icardi e ...

Serie A Sampdoria - differenziato per Saponara - Tonelli e Regini : GENOVA - Mattinata di lavoro a Bogliasco. Al 'Mugnaini', in vista della partita di Bergamo contro l' Atalanta , i blucerchiati sono stati divisi in due gruppi da Marco Giampaolo . I giocatori più ...