Cattolici in rete | Bassetti chiede un nuovo impegno in politica per una Chiesa ' critica'

huffingtonpost

: Dobbiamo ripartire dalle #comunità. Il Card. #Bassetti (#CEI) invita i cattolici a costruire la #rete di una prese… - lucioalessio : Dobbiamo ripartire dalle #comunità. Il Card. #Bassetti (#CEI) invita i cattolici a costruire la #rete di una prese… - DomenicoMazzil5 : RT @vaticannews_it: Gli organismi cattolici per l’infanzia fanno rete per proteggere i piccoli -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il presidente della Cei, in un'intervista a L'Avvenire, lancia un appello all'attivismo 'per l'Italia e per un futuro solidale ed europeo'