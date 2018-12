Bisceglie-Catania 1-0 | Brutto k o per gli etnei | ora a meno undici dalla vetta

DIRETTA Bisceglie Catania / Risultato finale 1-0 - info streaming : Starita condanna gli etnei - IlSussidiario.net : DIRETTA BISCEGLIE CATANIA , info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del girone C di Serie C

Bisceglie -Catania - live : 1-0 : CRONACA PRIMO TEMPO: Catania in campo con la divisa gialla con richiami rossazzurri, il Bisceglie indossa la divisa nerazzurra. Prima del calcio d'inizio un minuto di raccoglimento per ricordare Gigi ...

Diretta Bisceglie Catania/ Streaming video e tv : le parole di mister Andrea Sottil - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Bisceglie Catania , info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del girone C di Serie C

Diretta Siracusa Bisceglie/ Risultato finale 1-0 - info streaming : la decide un gol di Catania! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Siracusa Bisceglie streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per la partita di Serie C, 12giornata girone C.