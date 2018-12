Biathlon | Inseguimento Pokljuka 2018 | Joahenns Boe rischia | ma vince in volata Buon 8°

oasport

(Di domenica 9 dicembre 2018) Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare.Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint,ndo la beffa in favore del francese Quentin Fillon Maillet che per pochissimo si è dovuto accontentare della piazza d’onore (0″1). Boe dunque trionfa con tre mancati bersagli nel totale (1 nella serie a terra e i 2 citati nell’ultimo poligono) che lo proiettano in vetta ovviamente alla graduatoria di specialità e a quella generale. Da sottolineare in questo senso, comunque, la prova del transalpino ma anche quella del russo Aleksandr Loginov, in lizza per la ...