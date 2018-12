Uomini e Donne | diretta puntata del 7 dicembre

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : "Giulia sembra una bambina capricciosa - in Claudia ho ritrovato me stesso al femminile" : Così come Luigi Mastroianni, anche il tronista Lorenzo Riccardi si è raccontanto ai microfoni di Uomini e Donne Magazine questa settimana. Il giovane sta stringendo sempre di più con la corteggiatrice Claudia, con cui è scattato un bacio, e gran parte del pubblico è certo che sarà lei la sua scelta. Tuttavia, un'altra donna sembra ancora tormentare i pensieri di Riccardi: è Giulia, che insieme a Claudia ha lasciato indignata lo studio nello ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Ho messo in discussione il mio trono - ma Sonia mi ha fatto cambiare idea" : Uomini e Donne Magazine è questa settimana in edicola con un'intervista esclusiva a Luigi Mastroianni, tronista del trono Classico, raggiunto dai microfoni del giornale per fare chiarezza sul suo rapporto con la corteggiatrice Sonia dopo il bacio che i due giovani si sono scambiati.Deluso dal comportamento e dalle scelte di Elisabetta, dispiaciuto per le parole usate per eliminare Irene, il giovane Mastroianni ha rivelato: Elisabetta mi ...

Violenza sulle donne - Roberta Bruzzone : "Stampatevelo in mente : certi Uomini non cambiano" | INTERVISTA : La criminologa e psicologa forense in prima linea al convegno 'I diritti delle donne': "Una battaglia da combattere nelle...

Uomini e Donne news - Luigi voleva lasciare il trono : ecco perché : news Uomini e Donne, Luigi Mastroianni voleva abbandonare il trono: ecco cosa è successo Luigi Mastroianni torna a lasciare i fan di Uomini e Donne a bocca aperta. Il tronista siciliano ha rilasciato un’interessante intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. A quanto pare, oltre a quello che vediamo andare in onda, […] L'articolo Uomini e Donne news, Luigi voleva lasciare il trono: ecco perché proviene da ...

Uomini e donne - anticipazioni e diretta di venerdì 7 dicembre 2018 : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e donne 2018-2019, anticipazioni 26 novembre 2018 Nuovo ...

Uomini e Donne oggi : Teresa al settimo cielo - sorprese in studio : oggi Uomini e Donne: Luigi deluso da Elisabetta e Irene, Teresa felicissima La settimana di Uomini e Donne si conclude con il trono di Luigi e Teresa. Il tronista siciliano è rimasto deluso nel non vedere Irene e Elisabetta in studio. Nonostante ciò, il giovane ha portato in esterna la bella Sonia. L’uscita non è […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Teresa al settimo cielo, sorprese in studio proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Giordano - Nicole e Giorgio Manetti : Manca sempre meno all'annuncio del cast ufficiale della prossima Isola dei Famosi: il blog "Il Vicolo delle News" ha provato ad anticipare tutti svelando quella che, secondo voci di corridoio, sarebbe la lista dei personaggi pronti a partire per l'Honduras. Tra i venti Vip che sono stati accostati al reality sulla sopravvivenza, ne spiccano ben tre provenienti da Uomini e Donne: gli ex corteggiatori Giordano Mazzocchi e Nicole Mazzocato, e l'ex ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi 7 dicembre : Andrea chiede scusa a Teresa : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di questa settimana dedicato al trono classico. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e si parlerà soprattutto del percorso della bella Teresa Langella, che come ben saprete la scorsa settimana ha avuto un momento di crisi e in preda ad un raptus di follia, ha ...

Uomini e Donne - anticipazioni oggi : Luigi Mastroianni vuole Irene : Irene Capuano non si presenta a Uomini e Donne: la reazione di Luigi Non c’è pace per Luigi Mastroianni. Nonostante i tentativi del ragazzo di essere coerente con le sue scelte a Uomini e Donne, il cuore lo porterà a ripensare ai suoi gesti. In particolare oggi in puntata Luigi Mastroianni cercherà Irene Capuano, dopo averla eliminata nello scorso appuntamento del Trono Classico. Dopo le altalene sentimentali di Lorenzo Riccardi, ...

Aquarius chiude operazioni di soccorso : 'Giorno buio - Uomini e donne continuano a morire in mare' : Dopo due mesi senza bandiera, costretta dalle politiche anti ong del governo italiano e degli altri governi europei, accusa Medici Senza Frontiere - Dopo due mesi in porto a Marsiglia senza riuscire a ...

Anticipazioni Uomini e Donne : il bacio con Claudia non chiarisce le idee a Riccardi : Nella puntata dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda ieri, 6 dicembre, Lorenzo Riccardi è riuscito a convincere Giulia Cavaglia a rientrare nel programma, dimostrando di essere ancora molto interessato a lei. Questa decisione ha scatenato la gelosia di Claudia Dionigi, la quale ha affermato che il tronista avrebbe già le idee chiare sulla sua preferita, e che alla fine sceglierà la bella ragazza torinese. Come si è potuto ...

Uomini e Donne - Eugenio e Francesca news : messaggi speciali nella notte : Francesca ed Eugenio di Uomini e Donne: vacanza romantica per la coppia Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia formano una delle coppie più longeve del programma Uomini e Donne. Non solo si sono scelti, ma hanno messo su una bellissima famiglia perché l’amore che li lega non vacilla mai. Sì, il loro amore si rafforza […] L'articolo Uomini e Donne, Eugenio e Francesca news: messaggi speciali nella notte proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - clamorosa indiscrezione : Teresa Langella in partenza per Sanremo : Teresa Langella non è solo la tronista di Uomini e donne . E' anche una cantante di talento, pare. In stile neo melodico. Secondo un gossip diffuso dal settimanale Oggi , la 26enne starebbe ...

Uomini e Donne – Chi è Federica Spano? Ecco la bella - riservata e tatuata corteggiatrice di Andrea Cerioli [GALLERY] : Federica Spano è una corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’: Ecco la bella e tatuata romana che affascina il tronista Andrea Cerioli Federica Spano pare aver colpito Andrea Cerioli a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Roma, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima ed una seconda esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella bruna insomma ...